Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО





Одразу ж перед запланованою посадкою він зник з радарів. За інформацією міського голови Львова Андрія Садового, загинули 5 осіб, - пише



Літак зник о 6:45, а в аеропорту спільно з рятувальниками розпочали рятувально-пошукові роботи, повідомили в аеропорту "Львів".



Як трапилася аварія



Після понад 40 хвилин пошукових робіт на зв'язок вийшов один з членів екіпажу та розповів про здійснену аварійну посадку. Літак було знайдено всього за півтори кілометри від злітної смуги аеропорту.



За інформацією міністра інфраструктури, причиною падіння стало те, що у літака банально закінчилося пальне.



Речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус повідомив 24 каналу, що поки рятувальники з'ясовують усю інформацію про причини аварійної посадки літака.



Що відомо про жертв і постраждалих



На борту літака перебували 7 членів екіпажу та одна супроводжуюча особа. Рятувальникам вже вдалося знайти трьох членів екіпажу з травмами, отриманими внаслідок падіння. Їх дістали з уламків літака та доставили до лікарень Львова. Андрій Садовий повідомив, що 2 постраждалих доставили до 8-ої міської клінічної лікарні.



Міністр інфраструктури Владислав Криклій та мер Львова Андрій Садовий повідомили про п'ятьох загиблих внаслідок падіння. Останній особисто прибув на місце падіння літака.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він летів з іспанського Віго до турецького Стамбула та здійснював посадку у Львові для дозаправки.Одразу ж перед запланованою посадкою він зник з радарів. За інформацією міського голови Львова Андрія Садового, загинули 5 осіб, - пише 24 канал Літак зник о 6:45, а в аеропорту спільно з рятувальниками розпочали рятувально-пошукові роботи, повідомили в аеропорту "Львів".Після понад 40 хвилин пошукових робіт на зв'язок вийшов один з членів екіпажу та розповів про здійснену аварійну посадку. Літак було знайдено всього за півтори кілометри від злітної смуги аеропорту.За інформацією міністра інфраструктури, причиною падіння стало те, що у літака банально закінчилося пальне.Речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус повідомив 24 каналу, що поки рятувальники з'ясовують усю інформацію про причини аварійної посадки літака.На борту літака перебували 7 членів екіпажу та одна супроводжуюча особа. Рятувальникам вже вдалося знайти трьох членів екіпажу з травмами, отриманими внаслідок падіння. Їх дістали з уламків літака та доставили до лікарень Львова. Андрій Садовий повідомив, що 2 постраждалих доставили до 8-ої міської клінічної лікарні.Міністр інфраструктури Владислав Криклій та мер Львова Андрій Садовий повідомили про п'ятьох загиблих внаслідок падіння. Останній особисто прибув на місце падіння літака.

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