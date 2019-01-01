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Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО

Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
Між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він летів з іспанського Віго до турецького Стамбула та здійснював посадку у Львові для дозаправки.

Одразу ж перед запланованою посадкою він зник з радарів. За інформацією міського голови Львова Андрія Садового, загинули 5 осіб, - пише 24 канал.

Літак зник о 6:45, а в аеропорту спільно з рятувальниками розпочали рятувально-пошукові роботи, повідомили в аеропорту "Львів".

Як трапилася аварія

Після понад 40 хвилин пошукових робіт на зв'язок вийшов один з членів екіпажу та розповів про здійснену аварійну посадку. Літак було знайдено всього за півтори кілометри від злітної смуги аеропорту.

За інформацією міністра інфраструктури, причиною падіння стало те, що у літака банально закінчилося пальне.

Речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус повідомив 24 каналу, що поки рятувальники з'ясовують усю інформацію про причини аварійної посадки літака.

Що відомо про жертв і постраждалих

На борту літака перебували 7 членів екіпажу та одна супроводжуюча особа. Рятувальникам вже вдалося знайти трьох членів екіпажу з травмами, отриманими внаслідок падіння. Їх дістали з уламків літака та доставили до лікарень Львова. Андрій Садовий повідомив, що 2 постраждалих доставили до 8-ої міської клінічної лікарні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій та мер Львова Андрій Садовий повідомили про п'ятьох загиблих внаслідок падіння. Останній особисто прибув на місце падіння літака.

Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО

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Теги: аварія, літак, Львів
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