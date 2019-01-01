Волинська поліція шукає патрульних
Сьогодні, 11:50
На Волині триває набір до лав патрульної поліції.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині на сторінці у Facebook.
"Якщо ти прагнеш бути корисним суспільству й державі, допомагати тим, хто потрапив у біду, й захищати тих, хто цього потребує, — тобі неодмінно треба подати заявку на вступ до лав патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік від 20 до 40 років;
- повна загальна середня або вища освіта;
- наявність посвідчення водія категорії В;
- готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.
Поліцейським пропонують:
- заробітна платня від 10 000 гривень;
- можливість компенсації витрат за оренду житла;
- квартира у лізинг для сім'ї поліцейського;
- кар'єра у структурі патрульної поліції;
- безкоштовне медичне обслуговування у закладах охорони здоров'я МВС.
Подати анкету можна за цим посиланням.
Дізнатися більше тут.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині на сторінці у Facebook.
"Якщо ти прагнеш бути корисним суспільству й державі, допомагати тим, хто потрапив у біду, й захищати тих, хто цього потребує, — тобі неодмінно треба подати заявку на вступ до лав патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік від 20 до 40 років;
- повна загальна середня або вища освіта;
- наявність посвідчення водія категорії В;
- готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.
Поліцейським пропонують:
- заробітна платня від 10 000 гривень;
- можливість компенсації витрат за оренду житла;
- квартира у лізинг для сім'ї поліцейського;
- кар'єра у структурі патрульної поліції;
- безкоштовне медичне обслуговування у закладах охорони здоров'я МВС.
Подати анкету можна за цим посиланням.
Дізнатися більше тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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