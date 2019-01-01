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Волинська поліція шукає патрульних

Волинська поліція шукає патрульних
На Волині триває набір до лав патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині на сторінці у Facebook.

"Якщо ти прагнеш бути корисним суспільству й державі, допомагати тим, хто потрапив у біду, й захищати тих, хто цього потребує, — тобі неодмінно треба подати заявку на вступ до лав патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;
- вік від 20 до 40 років;
- повна загальна середня або вища освіта;
- наявність посвідчення водія категорії В;
- готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.

Поліцейським пропонують:

- заробітна платня від 10 000 гривень;
- можливість компенсації витрат за оренду житла;
- квартира у лізинг для сім'ї поліцейського;
- кар'єра у структурі патрульної поліції;
- безкоштовне медичне обслуговування у закладах охорони здоров'я МВС.

Подати анкету можна за цим посиланням.
Дізнатися більше тут.

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Теги: патрульна поліція, Волинь, пошук роботи
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