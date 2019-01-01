Волинська поліція шукає патрульних





Про це повідомляє



"Якщо ти прагнеш бути корисним суспільству й державі, допомагати тим, хто потрапив у біду, й захищати тих, хто цього потребує, — тобі неодмінно треба подати заявку на вступ до лав патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.



Вимоги до кандидатів:



- громадянство України;

- вік від 20 до 40 років;

- повна загальна середня або вища освіта;

- наявність посвідчення водія категорії В;

- готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.



Поліцейським пропонують:



- заробітна платня від 10 000 гривень;

- можливість компенсації витрат за оренду житла;

- квартира у лізинг для сім'ї поліцейського;

- кар'єра у структурі патрульної поліції;

- безкоштовне медичне обслуговування у закладах охорони здоров'я МВС.



Подати анкету можна за цим

Дізнатися більше

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває набір до лав патрульної поліції.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині на сторінці у Facebook."Якщо ти прагнеш бути корисним суспільству й державі, допомагати тим, хто потрапив у біду, й захищати тих, хто цього потребує, — тобі неодмінно треба подати заявку на вступ до лав патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.- громадянство України;- вік від 20 до 40 років;- повна загальна середня або вища освіта;- наявність посвідчення водія категорії В;- готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.- заробітна платня від 10 000 гривень;- можливість компенсації витрат за оренду житла;- квартира у лізинг для сім'ї поліцейського;- кар'єра у структурі патрульної поліції;- безкоштовне медичне обслуговування у закладах охорони здоров'я МВС.Подати анкету можна за цим посиланням. Дізнатися більше тут

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію