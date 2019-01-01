Волинські прикордонники знайшли в чагарнику човен та контрабандні цигарки. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі



Інформацію щодо афери контрабандистів на українсько-польському кордоні завчасно отримали офіцери Управління внутрішньої та власної безпеки «Північ». Внаслідок її реалізації за 300 метрів від берегової відмілини Західного Бугу, у чагарнику, військовослужбовці виявили гумовий човен та 15 ящиків з сигаретами.



Пошукові заходи здійснювали прикордонники відділу «Римачі» та мобільного підрозділу Луцького загону.



З’ясували, що правопорушники чекали слушного моменту, аби переправити контрабандне куриво до Польщі.



Тютюнові вироби та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ передали співробітникам Нацполіції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону виявили приховану контрабанду неподалік кордону з Польщею.Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ Інформацію щодо афери контрабандистів на українсько-польському кордоні завчасно отримали офіцери Управління внутрішньої та власної безпеки «Північ». Внаслідок її реалізації за 300 метрів від берегової відмілини Західного Бугу, у чагарнику, військовослужбовці виявили гумовий човен та 15 ящиків з сигаретами.Пошукові заходи здійснювали прикордонники відділу «Римачі» та мобільного підрозділу Луцького загону.З’ясували, що правопорушники чекали слушного моменту, аби переправити контрабандне куриво до Польщі.Тютюнові вироби та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ передали співробітникам Нацполіції.

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