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У Луцьку через загорання у підвалі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку через загорання у підвалі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО. ВІДЕО
Загорання у підвальному приміщення сталося у будинку на вулиці Конякіна в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 24 години на вулиці Конякіна,9 між другим та третім під'їздом у підвальному приміщенні виникло загоряння. Зі слів людей, у всіх квартирах, особливо на нижніх поверхах, було серйозне задимлення. Усіх мешканців евакуювали з будинку.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Волині, повідомлення про пожежу надійшло о 00.37. Вже через сім хвили на місце прибула перша машина пожежників. Локалізувати загоряння вдалося в 1:15, а повність загасити пожежу в 1:48.

Сильне задимлення приміщення не давало пожежникам з'ясувати обставини та причину загоряння, тож пожежу ліквідовували понад годину.

Попередня причина загоряння – необережне поводження з вогнезапальними предметами невідомих осіб.

Своєю чергою, мешканці будинку розповіли, що чоловік, який проживає на 4 поверсі, захаращив загальне приміщення підвалу своєю макулатурою та великою кількістю фарби. А того вечора у підвалі помітили молодиків, які могли випадково недопалком цигарки зробити підпал усього цього непотребу.

Внаслідок пожежі згоріло 30 метрів квадратних сміття, а також було пошкоджено стіни підвального приміщення.

На гасіння загоряння було задіяно 5 пожежних авто. Також на місце викликали всі екстрені служби.



У Луцьку через загорання у підвалі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку через загорання у підвалі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку через загорання у підвалі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку через загорання у підвалі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку через загорання у підвалі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, пожежа, підвал
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