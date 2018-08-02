У Луцьку через загорання у підвалі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству



Так, близько 24 години на вулиці Конякіна,9 між другим та третім під'їздом у підвальному приміщенні виникло загоряння. Зі слів людей, у всіх квартирах, особливо на нижніх поверхах, було серйозне задимлення. Усіх мешканців евакуювали з будинку.



Як повідомили у пресслужбі ДСНС Волині, повідомлення про пожежу надійшло о 00.37. Вже через сім хвили на місце прибула перша машина пожежників. Локалізувати загоряння вдалося в 1:15, а повність загасити пожежу в 1:48.



Сильне задимлення приміщення не давало пожежникам з'ясувати обставини та причину загоряння, тож пожежу ліквідовували понад годину.



Попередня причина загоряння – необережне поводження з вогнезапальними предметами невідомих осіб.



Своєю чергою, мешканці будинку розповіли, що чоловік, який проживає на 4 поверсі, захаращив загальне приміщення підвалу своєю макулатурою та великою кількістю фарби. А того вечора у підвалі помітили молодиків, які могли випадково недопалком цигарки зробити підпал усього цього непотребу.



Внаслідок пожежі згоріло 30 метрів квадратних сміття, а також було пошкоджено стіни підвального приміщення.



На гасіння загоряння було задіяно 5 пожежних авто. Також на місце викликали всі екстрені служби.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загорання у підвальному приміщення сталося у будинку на вулиці Конякіна в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 24 години на вулиці Конякіна,9 між другим та третім під'їздом у підвальному приміщенні виникло загоряння. Зі слів людей, у всіх квартирах, особливо на нижніх поверхах, було серйозне задимлення. Усіх мешканців евакуювали з будинку.Як повідомили у пресслужбі ДСНС Волині, повідомлення про пожежу надійшло о 00.37. Вже через сім хвили на місце прибула перша машина пожежників. Локалізувати загоряння вдалося в 1:15, а повність загасити пожежу в 1:48.Сильне задимлення приміщення не давало пожежникам з'ясувати обставини та причину загоряння, тож пожежу ліквідовували понад годину.Попередня причина загоряння – необережне поводження з вогнезапальними предметами невідомих осіб.Своєю чергою, мешканці будинку розповіли, що чоловік, який проживає на 4 поверсі, захаращив загальне приміщення підвалу своєю макулатурою та великою кількістю фарби. А того вечора у підвалі помітили молодиків, які могли випадково недопалком цигарки зробити підпал усього цього непотребу.Внаслідок пожежі згоріло 30 метрів квадратних сміття, а також було пошкоджено стіни підвального приміщення.На гасіння загоряння було задіяно 5 пожежних авто. Також на місце викликали всі екстрені служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію