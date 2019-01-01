Від початку року волинські атовці отримали понад 700 гектарів землі

Від початку року волинські учасники бойових дій на Сході отримали у власність 769 га землі.У вересні 2019 року учасники АТО та ООС на Сході України подали до Головного управління Держагеокадастру у Волинській області 106 звернень щодо отримання земельних ділянок, - повідомляють у пресслужбі ГУ Держгеокадастру Волині.Відтак, вже надали 42 дозволи на розроблення документації із землеустрою на площу 34,2 га: для ведення особистого селянського господарства – 32,4 га, для ведення садівництва – 0,56 га, для індивідуального дачного будівництва – 16,1 га.Загалом від початку 2019 року до Головного управління Держгеокадастру в області від учасників бойових дій та членів сімей загиблих військовослужбовців надійшло 774 звернення.Після їх розгляду надали 379 дозволи на розроблення документації із землеустрою. У перспективі люди отримають 610,2 га: для ведення особистого селянського господарства – 603,5 га, для садівництва –5,4 га, для індивідуального дачного будівництва – 1,3 га.Зазначають, безпосередньо у власність військові та члени їх родин отримали 477 ділянок площею 769 га. Найбільше – для ведення особистого селянського господарства – 399 наділів площею760,7 га, для ведення садівництва – 77 (8,3 га) та одну ділянку (0,1 га) для індивідуального дачного будівництва.