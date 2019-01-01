вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від початку року волинські атовці отримали понад 700 гектарів землі

Від початку року волинські атовці отримали понад 700 гектарів землі
Від початку року волинські учасники бойових дій на Сході отримали у власність 769 га землі.

У вересні 2019 року учасники АТО та ООС на Сході України подали до Головного управління Держагеокадастру у Волинській області 106 звернень щодо отримання земельних ділянок, - повідомляють у пресслужбі ГУ Держгеокадастру Волині.

Відтак, вже надали 42 дозволи на розроблення документації із землеустрою на площу 34,2 га: для ведення особистого селянського господарства – 32,4 га, для ведення садівництва – 0,56 га, для індивідуального дачного будівництва – 16,1 га.

Загалом від початку 2019 року до Головного управління Держгеокадастру в області від учасників бойових дій та членів сімей загиблих військовослужбовців надійшло 774 звернення.

Після їх розгляду надали 379 дозволи на розроблення документації із землеустрою. У перспективі люди отримають 610,2 га: для ведення особистого селянського господарства – 603,5 га, для садівництва –5,4 га, для індивідуального дачного будівництва – 1,3 га.

Зазначають, безпосередньо у власність військові та члени їх родин отримали 477 ділянок площею 769 га. Найбільше – для ведення особистого селянського господарства – 399 наділів площею
760,7 га, для ведення садівництва – 77 (8,3 га) та одну ділянку (0,1 га) для індивідуального дачного будівництва.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: земля для атовців, ГУ Держгеокадастру Волині, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Справа про вбитих лосів браконьєрами на Волині: суд триває вже 2 роки
Сьогодні, 19:30
Від початку року волинські атовці отримали понад 700 гектарів землі
Сьогодні, 19:16
На Покрову пустять додатковий потяг «Київ-Ковель»
Сьогодні, 19:03
Волинські лісівники планують зібрати 35 тонн жолудів
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
На Волині цьогоріч в результаті зіткнень сталось 906 аварій На Волині цьогоріч в результаті зіткнень сталось 906 аварій
25 вересень, 20:18
Скільки дітей в середньому навчаються в одному класі луцької школи Скільки дітей в середньому навчаються в одному класі луцької школи
18 вересень, 14:23
У колективі волинських держлісгоспів – 144 династії У колективі волинських держлісгоспів – 144 династії
17 вересень, 19:27
Розповіли, як змінилися ціни на Волині Розповіли, як змінилися ціни на Волині
05 вересень, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Концерт Олена Винника намагалися зірвати активісти з віниками. ВІДЕО
Сьогодні, 19:49
 0
Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Справа про вбитих лосів браконьєрами на Волині: суд триває вже 2 роки
Сьогодні, 19:30
 0
Від початку року волинські атовці отримали понад 700 гектарів землі
Сьогодні, 19:16
 0
На Покрову пустять додатковий потяг «Київ-Ковель»
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8
﻿