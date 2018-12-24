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Молодик викрав у волинянина автомобіль

Молодик викрав у волинянина автомобіль
У Нововолинську молодик викрав авто у чоловіка.

Так, 3 жовтня, до поліції із заявою звернувся 64-річний житель Нововолинська. Чоловік повідомив, що у ніч на четвер, 3 жовтня, по бульвару Шевченка з двору його будинку викрали автомобіль ІЖ 412, - пише ГУНП у Волинській області.

Сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.

Згодом поліцейські встановили, що незаконне заволодіння транспортом скоїв 22-річний житель Львівської області. Правоохоронці викрадений автомобіль вилучили та повернули власнику.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.





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Теги: авто, Нововолинськ
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