Молодик викрав у волинянина автомобіль

У Нововолинську молодик викрав авто у чоловіка.Так, 3 жовтня, до поліції із заявою звернувся 64-річний житель Нововолинська. Чоловік повідомив, що у ніч на четвер, 3 жовтня, по бульвару Шевченка з двору його будинку викрали автомобіль ІЖ 412, - пише ГУНП у Волинській області.Сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.Згодом поліцейські встановили, що незаконне заволодіння транспортом скоїв 22-річний житель Львівської області. Правоохоронці викрадений автомобіль вилучили та повернули власнику.Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.