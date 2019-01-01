Синоптик розповіла, коли Україну накриють перші морози
Сьогодні, 13:01
В Україні почне стрімко знижуватися температура, а перші морози прийдуть в країну вже 8 жовтня.
Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня "Фактам", - пише Обозреватель.
Вона додала, що заморозки будуть не тільки на ґрунті.
"Вони очікуються в ніч на 8 жовтня. Не тільки на землі, але і в повітрі: у західних, центральних і північних областях. Денна температура не буде перевищувати +8...+9 градусів, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки 0 і нижче", – розповіла Голеня.
Значно похолоднішає в Україні з 6 жовтня. У Карпатах в цей час може випасти мокрий сніг.
"Втім, до 10 жовтня істотних опадів в Україні не очікується. А 10 жовтня разом з дощами прийде незначне потепління", – підсумувала вона.
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Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня "Фактам", - пише Обозреватель.
Вона додала, що заморозки будуть не тільки на ґрунті.
"Вони очікуються в ніч на 8 жовтня. Не тільки на землі, але і в повітрі: у західних, центральних і північних областях. Денна температура не буде перевищувати +8...+9 градусів, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки 0 і нижче", – розповіла Голеня.
Значно похолоднішає в Україні з 6 жовтня. У Карпатах в цей час може випасти мокрий сніг.
"Втім, до 10 жовтня істотних опадів в Україні не очікується. А 10 жовтня разом з дощами прийде незначне потепління", – підсумувала вона.
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