Синоптик розповіла, коли Україну накриють перші морози





Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня "Фактам", - пише



Вона додала, що заморозки будуть не тільки на ґрунті.



"Вони очікуються в ніч на 8 жовтня. Не тільки на землі, але і в повітрі: у західних, центральних і північних областях. Денна температура не буде перевищувати +8...+9 градусів, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки 0 і нижче", – розповіла Голеня.



Значно похолоднішає в Україні з 6 жовтня. У Карпатах в цей час може випасти мокрий сніг.



"Втім, до 10 жовтня істотних опадів в Україні не очікується. А 10 жовтня разом з дощами прийде незначне потепління", – підсумувала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні почне стрімко знижуватися температура, а перші морози прийдуть в країну вже 8 жовтня.Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру"Фактам", - пише Обозреватель Вона додала, що заморозки будуть не тільки на ґрунті."Вони очікуються в ніч на 8 жовтня. Не тільки на землі, але і в повітрі: у західних, центральних і північних областях. Денна температура не буде перевищувати +8...+9 градусів, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки 0 і нижче", – розповіла Голеня.Значно похолоднішає в Україні з 6 жовтня. У Карпатах в цей час може випасти мокрий сніг."Втім, до 10 жовтня істотних опадів в Україні не очікується. А 10 жовтня разом з дощами прийде незначне потепління", – підсумувала вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію