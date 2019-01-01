У Луцьку судили підлітка, який через інтернет купляв наркотики





У рішенні суду вказано, що подія трапилася 3 березня 2019 року, - пише



Підліток придбав наркотики для власного вживання через інтернет-ресурс. Забирав посилку на відділенні «Нової пошти» по вулиці Набережній.



Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, надані на дослідження порошкоподібні речовині рожевого кольору у тридцяти згортках, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP. Загальна маса – 7,3499 г.



1 жовтня 2019 року між прокурором та неповнолітнім обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Йому призначили узгоджене покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.



Однак він звільнений від покарання, якщо протягом 1 року та 6 місяців не вчинить нового злочину, буде з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.



Крім того суд вирішив стягнути з неповнолітнього в дохід держави 4290 гривень за проведення судової експертизи в цьому кримінальному провадженні.



Довідково: PVP ("альфа") - це синтетичний психосимулятор, який стимулює центральну нервову систему та спричиняє збільшенню кількості домафіму та норадреналіну. Серед небезпечених наслідків - психічно неврівноважена поведінка, галюцінації, проблеми з тиском, смерть від інфаркту міокарда, підвищення температури тіла, тремор та інші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок неповнолітньому, який через інтернет придбав психотропний наркотик PVP.У рішенні суду вказано, що подія трапилася 3 березня 2019 року, - пише Конкурент Підліток придбав наркотики для власного вживання через інтернет-ресурс. Забирав посилку на відділенні «Нової пошти» по вулиці Набережній.Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, надані на дослідження порошкоподібні речовині рожевого кольору у тридцяти згортках, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP. Загальна маса – 7,3499 г.1 жовтня 2019 року між прокурором та неповнолітнім обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Йому призначили узгоджене покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.Однак він звільнений від покарання, якщо протягом 1 року та 6 місяців не вчинить нового злочину, буде з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.Крім того суд вирішив стягнути з неповнолітнього в дохід держави 4290 гривень за проведення судової експертизи в цьому кримінальному провадженні.

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