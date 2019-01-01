Стипендії по-новому: які зміни чекають на студентів в Україні
Сьогодні, 20:17
У Міністерстві освіти та науки України переконані, що потрібно збільшити розмір академічної стипендії, але скоротити кількість студентів, які її отримують.
Новопризначена очільниця МОН Ганна Новосад зауважила, що поки у відомстві немає ніяких готових рішень щодо скорочення стипендій, пише 24 канал з посиланням на "Інтерфакс".
"На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проект бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", – заявила міністерка.
За її словами, зараз Міносвіти вивчає витрати на стипендії студентам. Далі чиновники планують здійснити аналіз і вже тоді можуть бути ухвалені управлінські рішення.
"Академічна стипендія має бути чимось, що складніше отримати, але вона має бути більшою", – наголосила Новосад.
Раніше очільниця МОН висловлювала думку, що в Україні все ж необхідно зменшувати кількість студентів-стипендіатів, але ставити їм вищі вимоги. Попри це, сума виплат має збільшуватись.
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Новопризначена очільниця МОН Ганна Новосад зауважила, що поки у відомстві немає ніяких готових рішень щодо скорочення стипендій, пише 24 канал з посиланням на "Інтерфакс".
"На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проект бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", – заявила міністерка.
За її словами, зараз Міносвіти вивчає витрати на стипендії студентам. Далі чиновники планують здійснити аналіз і вже тоді можуть бути ухвалені управлінські рішення.
"Академічна стипендія має бути чимось, що складніше отримати, але вона має бути більшою", – наголосила Новосад.
Раніше очільниця МОН висловлювала думку, що в Україні все ж необхідно зменшувати кількість студентів-стипендіатів, але ставити їм вищі вимоги. Попри це, сума виплат має збільшуватись.
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