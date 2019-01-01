Стипендії по-новому: які зміни чекають на студентів в Україні





Новопризначена очільниця МОН Ганна Новосад зауважила, що поки у відомстві немає ніяких готових рішень щодо скорочення стипендій, пише



"На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проект бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", – заявила міністерка.



За її словами, зараз Міносвіти вивчає витрати на стипендії студентам. Далі чиновники планують здійснити аналіз і вже тоді можуть бути ухвалені управлінські рішення.



"Академічна стипендія має бути чимось, що складніше отримати, але вона має бути більшою", – наголосила Новосад.



Раніше очільниця МОН висловлювала думку, що в Україні все ж необхідно зменшувати кількість студентів-стипендіатів, але ставити їм вищі вимоги. Попри це, сума виплат має збільшуватись.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві освіти та науки України переконані, що потрібно збільшити розмір академічної стипендії, але скоротити кількість студентів, які її отримують.Новопризначена очільниця МОНзауважила, що поки у відомстві немає ніяких готових рішень щодо скорочення стипендій, пише 24 канал з посиланням на "Інтерфакс"."На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проект бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", – заявила міністерка.За її словами, зараз Міносвіти вивчає витрати на стипендії студентам. Далі чиновники планують здійснити аналіз і вже тоді можуть бути ухвалені управлінські рішення."Академічна стипендія має бути чимось, що складніше отримати, але вона має бути більшою", – наголосила Новосад.Раніше очільниця МОН висловлювала думку, що в Україні все ж необхідно зменшувати кількість студентів-стипендіатів, але ставити їм вищі вимоги. Попри це, сума виплат має збільшуватись.

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