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Стипендії по-новому: які зміни чекають на студентів в Україні

Стипендії по-новому: які зміни чекають на студентів в Україні
У Міністерстві освіти та науки України переконані, що потрібно збільшити розмір академічної стипендії, але скоротити кількість студентів, які її отримують.

Новопризначена очільниця МОН Ганна Новосад зауважила, що поки у відомстві немає ніяких готових рішень щодо скорочення стипендій, пише 24 канал з посиланням на "Інтерфакс".

"На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проект бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", – заявила міністерка.

За її словами, зараз Міносвіти вивчає витрати на стипендії студентам. Далі чиновники планують здійснити аналіз і вже тоді можуть бути ухвалені управлінські рішення.

"Академічна стипендія має бути чимось, що складніше отримати, але вона має бути більшою", – наголосила Новосад.

Раніше очільниця МОН висловлювала думку, що в Україні все ж необхідно зменшувати кількість студентів-стипендіатів, але ставити їм вищі вимоги. Попри це, сума виплат має збільшуватись.




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Теги: МОН України, стипендії, зміни
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