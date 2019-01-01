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Волинські лікарі врятували пацієнта із травмою, отриманою внаслідок аварії

Волинські лікарі врятували пацієнта із травмою, отриманою внаслідок аварії
У Ковельському МТМО лікарі успішно прооперували пацієнта із травмою, отриманою внаслідок ДТП.

Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.

У медзакладі зазначають, що пацієнт потрапив у травматологічне відділення лікарні із скаргами на гострий біль та обмеження рухів лівої ноги, внаслідок травми отриманої під час аварії. В результаті рентгенологічного обстеження у пацієнта виявили перелом шийки стегнової кістки.

Відтак, хворому успішно провели "малоінвазивний (всього в декілька проколів) остеосинтез канюльованими гвинтам та відновленно цілісність стегнової кістки".

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Теги: Ковельське МТМО, лікарі, травми
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