Волинські лікарі врятували пацієнта із травмою, отриманою внаслідок аварії
Сьогодні, 13:50
У Ковельському МТМО лікарі успішно прооперували пацієнта із травмою, отриманою внаслідок ДТП.
Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
У медзакладі зазначають, що пацієнт потрапив у травматологічне відділення лікарні із скаргами на гострий біль та обмеження рухів лівої ноги, внаслідок травми отриманої під час аварії. В результаті рентгенологічного обстеження у пацієнта виявили перелом шийки стегнової кістки.
Відтак, хворому успішно провели "малоінвазивний (всього в декілька проколів) остеосинтез канюльованими гвинтам та відновленно цілісність стегнової кістки".
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Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
У медзакладі зазначають, що пацієнт потрапив у травматологічне відділення лікарні із скаргами на гострий біль та обмеження рухів лівої ноги, внаслідок травми отриманої під час аварії. В результаті рентгенологічного обстеження у пацієнта виявили перелом шийки стегнової кістки.
Відтак, хворому успішно провели "малоінвазивний (всього в декілька проколів) остеосинтез канюльованими гвинтам та відновленно цілісність стегнової кістки".
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