У Ковелі преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК





Призовий фонд становить 200 тисяч гривень. Вчителям загальної середньої освіти вручили 5 премій, представникам дошкільної – 4 та позашкільної освіти - 1, - йдеться на



Переможцями творчих змагань стали:

1. Велимчаниця Неля Юріївна - вчитель зарубіжної літератури КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки»,

2. Мельник Оксана Анатоліївна - заступник директора з виховної роботи, вчитель хімії закладу загальної середньої освіти «Ліцей №1 м.Ковеля»,

3. Наумчик Олена Арсенівна - вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 м.Ковеля,

4. Сухомлін Оксана Христофорівна -вчитель англійської мови закладу загальної середньої освіти «Ліцей №11 м.Ковеля»,

5. Тишкун Тетяна Оленсандрівна - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії та правознавства Ковельської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня №3 імені Лесі Українки,

6. Гурська Ольга Володимирівна - вихователь дошкільного навчального закладу (ясла садок) №1 «Калинка»,

7. Єрохіна Наталія Василівна - вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясла садок) №12 «Золота рибка»,

8. Давидова Наталія Сергіївна - інструктор з фізичної культури дошкільного навчального закладу ( Центр розвитку дитини) №9 «Пролісок»,

9. Супронюк Маргарита Олександрівна - керівник гуртка з англійської мови закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Ромашка»,

10. Артемук Ірина Миколаївна - керівник гуртка закладу позашкільної освіти «Ковельська станція юних туристів».



Усі вони отримали сертифікати та грошову винагороду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч втретє у Ковелі проходив конкурс «Успішний педагог». Церемонія нагородження відбулась під час міських урочистостей з нагоди професійного свята - Дня працівників освіти.Призовий фонд становить 200 тисяч гривень. Вчителям загальної середньої освіти вручили 5 премій, представникам дошкільної – 4 та позашкільної освіти - 1, - йдеться на сайті Ковельської міськради. Переможцями творчих змагань стали:1.- вчитель зарубіжної літератури КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки»,2.- заступник директора з виховної роботи, вчитель хімії закладу загальної середньої освіти «Ліцей №1 м.Ковеля»,3.- вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 м.Ковеля,4.-вчитель англійської мови закладу загальної середньої освіти «Ліцей №11 м.Ковеля»,5.- заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії та правознавства Ковельської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня №3 імені Лесі Українки,6.- вихователь дошкільного навчального закладу (ясла садок) №1 «Калинка»,7.- вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясла садок) №12 «Золота рибка»,8.- інструктор з фізичної культури дошкільного навчального закладу ( Центр розвитку дитини) №9 «Пролісок»,9.- керівник гуртка з англійської мови закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Ромашка»,10.- керівник гуртка закладу позашкільної освіти «Ковельська станція юних туристів».Усі вони отримали сертифікати та грошову винагороду.

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