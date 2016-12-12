вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК

У Ковелі преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Цьогоріч втретє у Ковелі проходив конкурс «Успішний педагог». Церемонія нагородження відбулась під час міських урочистостей з нагоди професійного свята - Дня працівників освіти.

Призовий фонд становить 200 тисяч гривень. Вчителям загальної середньої освіти вручили 5 премій, представникам дошкільної – 4 та позашкільної освіти - 1, - йдеться на сайті Ковельської міськради.

Переможцями творчих змагань стали:
1. Велимчаниця Неля Юріївна - вчитель зарубіжної літератури КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки»,
2. Мельник Оксана Анатоліївна - заступник директора з виховної роботи, вчитель хімії закладу загальної середньої освіти «Ліцей №1 м.Ковеля»,
3. Наумчик Олена Арсенівна - вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 м.Ковеля,
4. Сухомлін Оксана Христофорівна -вчитель англійської мови закладу загальної середньої освіти «Ліцей №11 м.Ковеля»,
5. Тишкун Тетяна Оленсандрівна - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії та правознавства Ковельської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня №3 імені Лесі Українки,
6. Гурська Ольга Володимирівна - вихователь дошкільного навчального закладу (ясла садок) №1 «Калинка»,
7. Єрохіна Наталія Василівна - вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясла садок) №12 «Золота рибка»,
8. Давидова Наталія Сергіївна - інструктор з фізичної культури дошкільного навчального закладу ( Центр розвитку дитини) №9 «Пролісок»,
9. Супронюк Маргарита Олександрівна - керівник гуртка з англійської мови закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Ромашка»,
10. Артемук Ірина Миколаївна - керівник гуртка закладу позашкільної освіти «Ковельська станція юних туристів».

Усі вони отримали сертифікати та грошову винагороду.
У Ковелі преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
У Ковелі преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
У Ковелі преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
У Ковелі преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, найкращі педагоги, премії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка увійшла у новий склад ЦВК
Сьогодні, 14:28
Вандали виламали попередній обмежувач: у центрі Луцька встановлять болард
Сьогодні, 14:17
У Ковелі преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Сьогодні, 14:08
Волинські лікарі врятували пацієнта із травмою, отриманою внаслідок аварії
Сьогодні, 13:50
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
У Ковелі обдаровані учні отримуватимуть щомісячні іменні премії У Ковелі обдаровані учні отримуватимуть щомісячні іменні премії
30 вересень, 16:20
У Ковелі вирішили платити спортсменам за призові місця У Ковелі вирішили платити спортсменам за призові місця
12 грудень, 2016, 16:43
У місті на Волині відбувся мітинг проти капітуляції за «формулою Штайнмаєра». ФОТО У місті на Волині відбувся мітинг проти капітуляції за «формулою Штайнмаєра». ФОТО
03 жовтень, 23:24
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
03 жовтень, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі в лікарні включили опалення
Сьогодні, 15:15
 0
Заклеювала роти скотчем: вихователька дитсадка знущалася над дітьми на Миколаївщині
Сьогодні, 15:09
 0
У зоні ООС загинув 28-річний волинянин
Сьогодні, 15:03
 0
Луцькі патрульні долучились до оригінального флешмобу
Сьогодні, 14:50
 0
Волинянка увійшла у новий склад ЦВК
Сьогодні, 14:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿