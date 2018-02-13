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Луцькі патрульні долучились до оригінального флешмобу

Луцькі патрульні долучились до оригінального флешмобу
Патрульні поліцейські Волинської області взяли участь у флешмобі #‎tetrischallenge.

Про це йдеться на сторінці патрульних у Facebook.

Зазначили, що цей флешмоб стартував на початку вересня у Женеві.

«Суть полягає в тому, що поліцейські, рятувальники, військові, медики та інші служби розкладають на землі весь інвентар, що є частиною їх роботи і роблять фотографію з висоти «пташиного польоту».

З такого ракурсу здається, що цими речами вони грають в популярну гру "Тетріс"», – йдеться у дописі.

У пресслужбі підкреслили, що флешмоб патрульних спрямований на привернення уваги до дорожньо-транспортних пригод, які стаються в області.

Луцькі патрульні долучились до оригінального флешмобу

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Теги: флешмоб, Луцьк, патрульний
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