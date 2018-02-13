Луцькі патрульні долучились до оригінального флешмобу
Сьогодні, 14:50
Патрульні поліцейські Волинської області взяли участь у флешмобі #tetrischallenge.
Про це йдеться на сторінці патрульних у Facebook.
Зазначили, що цей флешмоб стартував на початку вересня у Женеві.
«Суть полягає в тому, що поліцейські, рятувальники, військові, медики та інші служби розкладають на землі весь інвентар, що є частиною їх роботи і роблять фотографію з висоти «пташиного польоту».
З такого ракурсу здається, що цими речами вони грають в популярну гру "Тетріс"», – йдеться у дописі.
У пресслужбі підкреслили, що флешмоб патрульних спрямований на привернення уваги до дорожньо-транспортних пригод, які стаються в області.
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Про це йдеться на сторінці патрульних у Facebook.
Зазначили, що цей флешмоб стартував на початку вересня у Женеві.
«Суть полягає в тому, що поліцейські, рятувальники, військові, медики та інші служби розкладають на землі весь інвентар, що є частиною їх роботи і роблять фотографію з висоти «пташиного польоту».
З такого ракурсу здається, що цими речами вони грають в популярну гру "Тетріс"», – йдеться у дописі.
У пресслужбі підкреслили, що флешмоб патрульних спрямований на привернення уваги до дорожньо-транспортних пригод, які стаються в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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