У зоні ООС загинув 28-річний волинянин

Юрій Тишик.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Демчук, передає



Волинянин загинув ввечері 3 жовтня.



«Настрою ноль... галіма війна... Забили с*кі мого побратима і друга Юрка», – написав Андрій Демчук.



Довідково:



28-річний Тишик Юрій Ярославович служив у 14 ОМБр та проживав у селі Мизове Старовижівського району. 3 жовтня він стояв на блокпосту, де у нього поцілив снайпер.



Староста сільради Тетяна Сарапін сказала, що про дату і місце поховання ще невідомо.

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