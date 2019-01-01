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У Володимирі в лікарні включили опалення

У Володимирі в лікарні включили опалення
4-го жовтня у Володимир-Волинському територіально-медичному об’єднанні розпочали опалювальний сезон.

Про це йдеться на сайті Володимира-Волинського.

У зв’язку з погодними умовами в приміщеннях лікарні знизився температурний режим.

Як повідомив головний лікар Олександр Клачук, температура у деяких палатах та кабінетах становила 16-17 градусів. Вивчивши температурний режим всередині приміщень, прийняли рішення подати тепло для забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу.

“Здійснивши моніторинг температури повітря, отримали показники, які є підставою для того, щоб розпочати опалювалний сезон в територіально-медичному об’єднанні”, – прокоментував ситуацію Ярослав Матвійчук.

Додамо, що у Мінрегіоні повідомляють про календарну дата старту опалювального сезону в Україні – 15 жовтня. Однак, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні +8ºС, місцеві органи влади можуть прийняти рішення про початок опалювального сезону.

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Теги: лікарня опалення
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