У Володимирі в лікарні включили опалення
Сьогодні, 15:15
4-го жовтня у Володимир-Волинському територіально-медичному об’єднанні розпочали опалювальний сезон.
Про це йдеться на сайті Володимира-Волинського.
У зв’язку з погодними умовами в приміщеннях лікарні знизився температурний режим.
Як повідомив головний лікар Олександр Клачук, температура у деяких палатах та кабінетах становила 16-17 градусів. Вивчивши температурний режим всередині приміщень, прийняли рішення подати тепло для забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу.
“Здійснивши моніторинг температури повітря, отримали показники, які є підставою для того, щоб розпочати опалювалний сезон в територіально-медичному об’єднанні”, – прокоментував ситуацію Ярослав Матвійчук.
Додамо, що у Мінрегіоні повідомляють про календарну дата старту опалювального сезону в Україні – 15 жовтня. Однак, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні +8ºС, місцеві органи влади можуть прийняти рішення про початок опалювального сезону.
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Про це йдеться на сайті Володимира-Волинського.
У зв’язку з погодними умовами в приміщеннях лікарні знизився температурний режим.
Як повідомив головний лікар Олександр Клачук, температура у деяких палатах та кабінетах становила 16-17 градусів. Вивчивши температурний режим всередині приміщень, прийняли рішення подати тепло для забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу.
“Здійснивши моніторинг температури повітря, отримали показники, які є підставою для того, щоб розпочати опалювалний сезон в територіально-медичному об’єднанні”, – прокоментував ситуацію Ярослав Матвійчук.
Додамо, що у Мінрегіоні повідомляють про календарну дата старту опалювального сезону в Україні – 15 жовтня. Однак, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні +8ºС, місцеві органи влади можуть прийняти рішення про початок опалювального сезону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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