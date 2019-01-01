У Володимирі в лікарні включили опалення

4-го жовтня у Володимир-Волинському територіально-медичному об’єднанні розпочали опалювальний сезон.Про це йдеться на сайті Володимира-Волинського.У зв’язку з погодними умовами в приміщеннях лікарні знизився температурний режим.Як повідомив головний лікар, температура у деяких палатах та кабінетах становила 16-17 градусів. Вивчивши температурний режим всередині приміщень, прийняли рішення подати тепло для забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу.“Здійснивши моніторинг температури повітря, отримали показники, які є підставою для того, щоб розпочати опалювалний сезон в територіально-медичному об’єднанні”, – прокоментував ситуацію Ярослав Матвійчук.Додамо, що у Мінрегіоні повідомляють про календарну дата старту опалювального сезону в Україні – 15 жовтня. Однак, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні +8ºС, місцеві органи влади можуть прийняти рішення про початок опалювального сезону.