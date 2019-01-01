На «Ягодині» у фурі знайшли декілька тонн контрабандного одягу, який видавали за «гуманітарку»

У пункті пропуску «Ягодин» затримали майже 4 тонни контрабандного одягу, який видавали за дитячий «секонд-хенд».Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.Про можливу спробу незаконного перевезення товарів оперативні співробітники Держприкордонслужби дізналися завчасно. Тож охоронці держрубежу направили на поглиблений огляд транспортний засіб, який підозрювався у перевезенні контрабанди.Згідно з документами, причепом вантажівки «Рено» з Бельгії везли гуманітарний вантаж (переважно для дітей): іграшки, зимовий одяг, сорочки, парасольки тощо. Усі без винятку речі у вантажівці значилися як вживані. Їх направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.Уже після відкриття вантажівки стало зрозуміло, що її вміст не відповідає заявленому в документах. З кузова вивантажили близько 4-х тонн нового краму: сорочки, штани, спідниці – майже 8 тисяч одиниць товарів більше сотні найменувань. Сума оцінки затриманого вантажу складає близько 12 млн грн.Відносно керівника фірми відправника складено протокол про порушення митних правил (за ст. 483 МКУ). За таке порушення Митний кодекс передбачає конфіскацію товару та штраф у розмірі повної вартості вилученого.