На Волині з'явився студентський помічник. ФОТО

Андрій Покровський, видали у світ «Інструкцію студентського самоврядування».



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила координаторка громадської організації Христина Назар, - пише



«Цього року ми презентували проєкт, виграний на «Школі лідера-2017». Здавалося б, робота зроблена: інструкцію студентського самоврядування написано і надруковано, але водночас, вона потрапила в кожен навчальний заклад, кожен студентський осередок і я впевнена, що там, цей помічник постійно використовуватиметься», – написала Христина Назар.



Та додала, що завдяки Студраді Волині інструкція будете допомагати іншим студентським об’єднанням якісно, ефективно та системно організовувати робочий процес кожного їх члена та усю роботу колективу загалом.



Ще 2 роки тому, зі слів координаторки, активні учасники «Школи лідера» переконали команду Громадянський Рух «CВІДОМІ» та Андрія Покровського, в тому, що ця інструкція є надзвичайно потрібною для студентського активу. Тож нині Христина Назар сподівається, що вона буде незамінним помічником у кожній справі пов’язаній з діяльністю органів студентського самоврядування кожного навчального закладу.



«Презентуючи цей підручник, спостерігаючи за реакцією студентів, розумію, що всі наші зусилля були спрямовані у правильному напрямку. Бачу, як горять їхні очі, киплять голови, а дії просять допомоги. Тож ми з радістю постійно підтримуємо, готові співпрацювати та надихати, адже бачимо результат!», – написала у дописі Христина Назар.



Також підкреслила, що команда «СВІДОМИХ» рада співпраці, реалізації спільних проектів, долученню до самовдосконалення свідомих, молодих та розумних людей, які з завзятістю змінюють себе, свої навчальні заклади і країну загалом.



«Інструкція студентського самоврядування» побачила світ завдяки проєкту «Школа лідера», який відбувався у 2017 році. На відпочинковій базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Гарт» проходив щорічний захід ГО «Студентська Рада Волині»: «Школа лідера», на якому відбувся конкурс проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ». Кожна з команд презентувала свій проект, де у результаті переміг проект «ІСС».



Видана інструкція – це спільна робота великого колективу авторів, редакторів, громадських організацій та багатьох інших людей, які розвиваються та покращують діяльність органів студсамоврядування навчального закладу. ІСС – це збірник корисної структурованої інформації, який буде помічником у вирішенні складних та незрозумілих ситуацій. Вона допоможе створити або розвинути студентське самоврядування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентська Рада Волині спільно із Громадянським Рухом «СВІДОМІ», який заснував, видали у світ «Інструкцію студентського самоврядування».Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила координаторка громадської організації, - пише Конкурент «Цього року ми презентували проєкт, виграний на «Школі лідера-2017». Здавалося б, робота зроблена: інструкцію студентського самоврядування написано і надруковано, але водночас, вона потрапила в кожен навчальний заклад, кожен студентський осередок і я впевнена, що там, цей помічник постійно використовуватиметься», – написала Христина Назар.Та додала, що завдяки Студраді Волині інструкція будете допомагати іншим студентським об’єднанням якісно, ефективно та системно організовувати робочий процес кожного їх члена та усю роботу колективу загалом.Ще 2 роки тому, зі слів координаторки, активні учасники «Школи лідера» переконали команду Громадянський Рух «CВІДОМІ» та Андрія Покровського, в тому, що ця інструкція є надзвичайно потрібною для студентського активу. Тож нині Христина Назар сподівається, що вона буде незамінним помічником у кожній справі пов’язаній з діяльністю органів студентського самоврядування кожного навчального закладу.«Презентуючи цей підручник, спостерігаючи за реакцією студентів, розумію, що всі наші зусилля були спрямовані у правильному напрямку. Бачу, як горять їхні очі, киплять голови, а дії просять допомоги. Тож ми з радістю постійно підтримуємо, готові співпрацювати та надихати, адже бачимо результат!», – написала у дописі Христина Назар.Також підкреслила, що команда «СВІДОМИХ» рада співпраці, реалізації спільних проектів, долученню до самовдосконалення свідомих, молодих та розумних людей, які з завзятістю змінюють себе, свої навчальні заклади і країну загалом.«Інструкція студентського самоврядування» побачила світ завдяки проєкту «Школа лідера», який відбувався у 2017 році. На відпочинковій базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Гарт» проходив щорічний захід ГО «Студентська Рада Волині»: «Школа лідера», на якому відбувся конкурс проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ». Кожна з команд презентувала свій проект, де у результаті переміг проект «ІСС».Видана інструкція – це спільна робота великого колективу авторів, редакторів, громадських організацій та багатьох інших людей, які розвиваються та покращують діяльність органів студсамоврядування навчального закладу. ІСС – це збірник корисної структурованої інформації, який буде помічником у вирішенні складних та незрозумілих ситуацій. Вона допоможе створити або розвинути студентське самоврядування.

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