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Волинян попереджають про сильні заморозки

Волинян попереджають про сильні заморозки
Температура повітря в Україні на наступному тижні значно знизиться, очікують сильні заморозки.

Про це йдеться на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.

"За даними УкрГідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3°", - йдеться у повідомлені.


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Теги: заморозки, синоптик
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