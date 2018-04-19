Розбита мрія: як прийомні батьки із США відреклися від волинянки
Сьогодні, 17:21
Надію з меншим братом Русланом з Волині, які опинилися у сиротинці, всиновила родина із США. Дівчина мріяла про королівське життя, та "американська мрія" несподівано розвіялася, прирікши дівчину на великі випробування.
Сьогодні вона без рідного прізвища, даху над головою — та з маленьким сином на руках, - повідомляє "Високий замок".
Надію і Руслана забрали у батьків, бо ті спилися. На долю дітей випало нелегке життя в інтернаті. Замість тата з мамою поруч були вихователі та вчителі, замість братів-сестер — такі ж сироти при живих батьках, як і вони. На довгі роки рідними стінами замість хатніх для них стала Люблинецька школа-інтернат, що у Ковельському районі.
Саме сюди для дітей прилетів, як тоді здавалося, щасливий лотерейний квиток. Їх зголосилася взяти до себе, за океан, американська родина Кінгів. Тоді Наді було 16, Русланові — 13.
"Як брат зрадів! Виявилося, усиновителі вибрали для всиновлення іншого хлопчика, Саїда. А це був його найкращий друг. От він і вмовив американську маму Едну взяти ще й Руслана. А з ним — і мене, бо ж розділяти рідних братів-сестер не можна. Хоча, чесно кажучи, тоді я не дуже хотіла в Америку", — щиро розповідає Надя.
Так замість одного сина повезли Кінги у США двох хлопчиків ще й дівчинку. Було це 2011-го. Пізніше Надя дізналася сумну історію цієї родини. Подружжя виховувало донечку, яка у вісім рочків померла від раку крові. Після того Кінги вирішили взяти в сім’ю чужу дитину — хлопчика. Згодом Една написала книгу про те, як пережити смерть дітей та стати усиновителем.
Новий дім зустрів українських сиріт у штаті Джорджія, США.
"Наш американський тато працював у фірмі з продажу нерухомості, мама була дипломованою медсестрою, але не працювала. Дуже хотіли, щоб ми їх називали не інакше — лиш «тато» і «мама». Мені це важко давалося. Бо у спогадах часто приходила рідна мама. Якою би не була, я любила її. У мріях бачила, як зароблю в Америці грошей і повернуся в Україну, закодую батьків — і заживемо, як колись. Згадувала, як мама нам пекла ковбаску на свята, як ми всі разом їздили в гості до бабусі в село. Які ми були щасливі… А потім все перекреслила горілка", — згадує Надія.
Надя не приховує: стосунки між нею та Едною не складалися такі добрі й довірливі, якими мали би бути у матері та дочки. Жінка постійно закривалася у кімнаті й плакала. Дітям не розповідала, чому. Хоча, коли вмикала комп’ютер та показувала знімки померлої донечки, Надя все розуміла без слів: роки спливали, а материнське серце не знаходило спокою після втрати…
"Ми не сварилися, ні, але й рідними не ставали. А потім прийомні батьки… відправили мене додому, в Україну", — говорить Надя.
Надя при цій згадці затуляється руками. Ховає від чужого погляду заплакані очі, та видно, що солоні сльози обпікають їй душу…
За кілька місяців Наді мало виповнитися 18. Прийомні батьки вирішили організувати дівчині подорож у рідні краї, аби могла зустрітися з друзями та рідними, яких давно не бачила. Обіцяли, що як нагостюється, дасть знати, і вони їй придбають квиток назад в Америку. Збиралася в дорогу недовго. Тільки прощання з братом було нестерпним. Руслан плакав… Сестра у душі відчувала, що вважає її зрадницею. Та вірила, що невдовзі примиряться. А поки понад усе вона мріяла обнятися з мамою, за якою скучила без міри. Сподівалася, що за цей час у житті неньки щось змінилося, налагодилося. Та переліт в Україну повернув до сумних реалій: батьки геть спилися! Надії на щасливе майбутнє з ними розбилися.
Дівчина ступила на рідну землю у травні 2013-го. А в липні їй уже виповнилося 18. Час, коли вже сама могла вирішувати свою долю. І Надя набрала номер телефону Едни. Хотіла попросити, аби американська мама якнайшвидше її звідси забрала, оплативши дорогу у США. Та на іншому боці планети Наді не відповіли…
"Вони знали, що, аби скасувати усиновлення до 18 років, потрібні вагомі причини. А їх не було. Тому, певно, й вчинили зі мною ось так", — плаче.
Дівчина розповідає, що намагалася зв’язатися з іншими закордонними родичами Кінгів, та ніхто у ситуацію не втрутився. Каже, Една лише раз підняла слухавку від неї, аби сказати, що їде за кермом і тому розмовляти не може…
Українські реалії лякали: без паспорта, без підтримки, без грошей… Та на шляху Наді трапився чоловік, який обіцяв зробити щасливою. Народила йому сина, однак дороги подружжя розбіглися. І стала поневірятися по притулках — від Одеси до Луцька.
Про ситуацію нещасної дівчини дізналися відповідні органи. Начальник служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Онищук прокоментувала цей кричущий факт так:
Міська служба телефонувала у США до усиновителів. Але ті сказали, що двічі висилали Наді гроші на квиток додому. Мовляв, чому не повернулася, не знають. У нас таке вперше, щоб діти, усиновлені за кордон, поверталися.
Надя ж божиться, що жодних грошей від прийомних батьків не отримувала. Каже, якби їй дали другий шанс, неодмінно повернулася б в Америку. Плаче, що давно нічого не чула і про свого рідного брата. Згадала, як востаннє з ним говорила і він сказав: «Моя сім’я тут, зі мною». Руслан не знає, що рідна ненька давно померла, а тато почав бомжувати…
Тим часом Наді треба якось будувати життя в українських реаліях. Є батьківська однокімнатна квартира, розташована у колишніх солдатських казармах. Але на це житло ще треба оформити документи на приватизацію. А на ньому «висить» борг — понад 30 тисяч гривень, який гасити нічим. Спробувала зробити реструктуризацію на два роки, та для цього має внести відразу 7 тисяч. А де їх взяти? А ще ж мусово зробити в квартирі ремонт, бо жити там, ще й з малою дитиною, неможливо! Фактично там лишилися голі стіни — ні вікон, ні дверей. Треба не лише столярку, а й провести воду та каналізацію в дім… Мрією лишається придбання хоч чогось з меблів.
Коли Надя розповідає про свої біди, відчувається, що у неї опускаються руки. Та світ не без добрих людей. Одна з релігійних громад оголосила збір коштів на ремонт Надиного житла. Можливо, хтось допоможе й з іншим. Тоді, мріється Наді, забере до себе немічного батька, що поневіряється світом, і допоможе йому повернутися до нормального життя. Вірить, він ще з радістю бавитиме онука.
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Сьогодні вона без рідного прізвища, даху над головою — та з маленьким сином на руках, - повідомляє "Високий замок".
Надію і Руслана забрали у батьків, бо ті спилися. На долю дітей випало нелегке життя в інтернаті. Замість тата з мамою поруч були вихователі та вчителі, замість братів-сестер — такі ж сироти при живих батьках, як і вони. На довгі роки рідними стінами замість хатніх для них стала Люблинецька школа-інтернат, що у Ковельському районі.
Саме сюди для дітей прилетів, як тоді здавалося, щасливий лотерейний квиток. Їх зголосилася взяти до себе, за океан, американська родина Кінгів. Тоді Наді було 16, Русланові — 13.
"Як брат зрадів! Виявилося, усиновителі вибрали для всиновлення іншого хлопчика, Саїда. А це був його найкращий друг. От він і вмовив американську маму Едну взяти ще й Руслана. А з ним — і мене, бо ж розділяти рідних братів-сестер не можна. Хоча, чесно кажучи, тоді я не дуже хотіла в Америку", — щиро розповідає Надя.
Так замість одного сина повезли Кінги у США двох хлопчиків ще й дівчинку. Було це 2011-го. Пізніше Надя дізналася сумну історію цієї родини. Подружжя виховувало донечку, яка у вісім рочків померла від раку крові. Після того Кінги вирішили взяти в сім’ю чужу дитину — хлопчика. Згодом Една написала книгу про те, як пережити смерть дітей та стати усиновителем.
Новий дім зустрів українських сиріт у штаті Джорджія, США.
"Наш американський тато працював у фірмі з продажу нерухомості, мама була дипломованою медсестрою, але не працювала. Дуже хотіли, щоб ми їх називали не інакше — лиш «тато» і «мама». Мені це важко давалося. Бо у спогадах часто приходила рідна мама. Якою би не була, я любила її. У мріях бачила, як зароблю в Америці грошей і повернуся в Україну, закодую батьків — і заживемо, як колись. Згадувала, як мама нам пекла ковбаску на свята, як ми всі разом їздили в гості до бабусі в село. Які ми були щасливі… А потім все перекреслила горілка", — згадує Надія.
Надя не приховує: стосунки між нею та Едною не складалися такі добрі й довірливі, якими мали би бути у матері та дочки. Жінка постійно закривалася у кімнаті й плакала. Дітям не розповідала, чому. Хоча, коли вмикала комп’ютер та показувала знімки померлої донечки, Надя все розуміла без слів: роки спливали, а материнське серце не знаходило спокою після втрати…
"Ми не сварилися, ні, але й рідними не ставали. А потім прийомні батьки… відправили мене додому, в Україну", — говорить Надя.
Надя при цій згадці затуляється руками. Ховає від чужого погляду заплакані очі, та видно, що солоні сльози обпікають їй душу…
За кілька місяців Наді мало виповнитися 18. Прийомні батьки вирішили організувати дівчині подорож у рідні краї, аби могла зустрітися з друзями та рідними, яких давно не бачила. Обіцяли, що як нагостюється, дасть знати, і вони їй придбають квиток назад в Америку. Збиралася в дорогу недовго. Тільки прощання з братом було нестерпним. Руслан плакав… Сестра у душі відчувала, що вважає її зрадницею. Та вірила, що невдовзі примиряться. А поки понад усе вона мріяла обнятися з мамою, за якою скучила без міри. Сподівалася, що за цей час у житті неньки щось змінилося, налагодилося. Та переліт в Україну повернув до сумних реалій: батьки геть спилися! Надії на щасливе майбутнє з ними розбилися.
Дівчина ступила на рідну землю у травні 2013-го. А в липні їй уже виповнилося 18. Час, коли вже сама могла вирішувати свою долю. І Надя набрала номер телефону Едни. Хотіла попросити, аби американська мама якнайшвидше її звідси забрала, оплативши дорогу у США. Та на іншому боці планети Наді не відповіли…
"Вони знали, що, аби скасувати усиновлення до 18 років, потрібні вагомі причини. А їх не було. Тому, певно, й вчинили зі мною ось так", — плаче.
Дівчина розповідає, що намагалася зв’язатися з іншими закордонними родичами Кінгів, та ніхто у ситуацію не втрутився. Каже, Една лише раз підняла слухавку від неї, аби сказати, що їде за кермом і тому розмовляти не може…
Українські реалії лякали: без паспорта, без підтримки, без грошей… Та на шляху Наді трапився чоловік, який обіцяв зробити щасливою. Народила йому сина, однак дороги подружжя розбіглися. І стала поневірятися по притулках — від Одеси до Луцька.
Про ситуацію нещасної дівчини дізналися відповідні органи. Начальник служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Онищук прокоментувала цей кричущий факт так:
Міська служба телефонувала у США до усиновителів. Але ті сказали, що двічі висилали Наді гроші на квиток додому. Мовляв, чому не повернулася, не знають. У нас таке вперше, щоб діти, усиновлені за кордон, поверталися.
Надя ж божиться, що жодних грошей від прийомних батьків не отримувала. Каже, якби їй дали другий шанс, неодмінно повернулася б в Америку. Плаче, що давно нічого не чула і про свого рідного брата. Згадала, як востаннє з ним говорила і він сказав: «Моя сім’я тут, зі мною». Руслан не знає, що рідна ненька давно померла, а тато почав бомжувати…
Тим часом Наді треба якось будувати життя в українських реаліях. Є батьківська однокімнатна квартира, розташована у колишніх солдатських казармах. Але на це житло ще треба оформити документи на приватизацію. А на ньому «висить» борг — понад 30 тисяч гривень, який гасити нічим. Спробувала зробити реструктуризацію на два роки, та для цього має внести відразу 7 тисяч. А де їх взяти? А ще ж мусово зробити в квартирі ремонт, бо жити там, ще й з малою дитиною, неможливо! Фактично там лишилися голі стіни — ні вікон, ні дверей. Треба не лише столярку, а й провести воду та каналізацію в дім… Мрією лишається придбання хоч чогось з меблів.
Коли Надя розповідає про свої біди, відчувається, що у неї опускаються руки. Та світ не без добрих людей. Одна з релігійних громад оголосила збір коштів на ремонт Надиного житла. Можливо, хтось допоможе й з іншим. Тоді, мріється Наді, забере до себе немічного батька, що поневіряється світом, і допоможе йому повернутися до нормального життя. Вірить, він ще з радістю бавитиме онука.
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Коментарі 1
Удочерение(усыновление) детей представителями других государств - один из видов бизнеса. Нужно беспокоиться о своих гражданах, а не слепо, ...вопреки..., вести сомнительный бизнес.
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