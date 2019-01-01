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Небайдужі волиняни «здали» поліції п'яного водія

Небайдужі волиняни «здали» поліції п'яного водія
У Любешівському районі затримали п'яного водія за кермом.

Так, на лінію 102 надійшло одразу два повідомлення про те, що на дорозі сполученням Судче-Березна Воля водій легковика на іноземній реєстрації створює аварійну обстановку та перешкоджає дорожньому руху, - пише Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Згодом патрульні затримали нетверезого водія автомобіля Opel на цій ділянці.

Водій мав ознаки алкосп’яніння та пройшов огляд у лікарні. Працівники поліції оформили адмінматеріали на водія легковика за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Розглядати справу буде Зарічненський районний суд, за місцем проживання правопорушника.

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Теги: водій, патрульні
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