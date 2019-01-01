Волинські лісівники планують зібрати 35 тонн жолудів





Дуб на Волині – одна з основних лісоутворюючих порід. Його висока цінність – як екологічно-естетична, так і матеріальна. Тож лісівники особливо дбають про те, щоб Волинь пишалася своїми дібровами та мішаними лісами, - йдеться на



Для створення високопродуктивних і стійких лісових насаджень потрібне насіння лісових порід із цінними спадковими властивостями та високою посівною якістю. Це добре розуміють фахівці держлісгоспів, які щорічно заготовляють свіжі врожаї насіння. Тож жолудь береться переважно із найкращих дерев. Щоб молоді діброви були сильними.



Цього року у планах державних лісогосподарських підприємств зібрати 35 тонн. Це в майбутньому може бути 10 млн дерев. Чи вдасться його реалізувати, буде зрозуміло вже у листопаді. Адже цей рік не такий щедрий на врожай жолудя, як минулий.



Нагадують, що минулої осені лісівники перевиконали план заготівля жолудя фактично втричі. Загалом було зібрано 124 тонни насіння дуба при плані 36 тонн.



Зауважують, допомагають лісівникам у цій справі і діти – вихованці шкільних лісництв. Поєднувати прогулянки у ліс із корисними завданнями для майбутніх фахівців галузі уже давно стало гарною традицією.



В очікуванні свіжих запасів жолудя і Банк насіння, що діє на базі ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр». Тут уже очікують насіння врожаю 2019 року. Зазначають, що у Банку насіння може зберігатися до 5 тонн жолудя.



«Жолуді – особливо цінний посадковий матеріал. Лісові культури дуба звичайного, створені методом посіву жолудя, мають високу приживлюваність. Роками перевірено, що такий метод є виправданий. Звісно, збір насіння – то лише початок ретельної роботи над вирощенням могутніх дібров. Попереду – перевірка якості насіння. У разі висівання жолудів восени – комплекс необхідних заходів із захисту насіння від гризунів, вимерзання і пошкодження молодих сходів заморозками навесні. Згодом – уже сіянці дуба – потребують своєчасного захисту від бур’янів. Зазвичай у відкриту площину ми висаджуємо однорічні стандартні сіянці дуба. Тоді починається догляд уже за лісовими культурами», – розповідає головний спеціаліст відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ Володимир Неводнічик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надворі осінь, що для лісівників означає – час збирати насіння. Щороку о цій порі триває активна заготівля жолудя.Дуб на Волині – одна з основних лісоутворюючих порід. Його висока цінність – як екологічно-естетична, так і матеріальна. Тож лісівники особливо дбають про те, щоб Волинь пишалася своїми дібровами та мішаними лісами, - йдеться на сайті Волинське ОУЛМГ Для створення високопродуктивних і стійких лісових насаджень потрібне насіння лісових порід із цінними спадковими властивостями та високою посівною якістю. Це добре розуміють фахівці держлісгоспів, які щорічно заготовляють свіжі врожаї насіння. Тож жолудь береться переважно із найкращих дерев. Щоб молоді діброви були сильними.Цього року у планах державних лісогосподарських підприємств зібрати 35 тонн. Це в майбутньому може бути 10 млн дерев. Чи вдасться його реалізувати, буде зрозуміло вже у листопаді. Адже цей рік не такий щедрий на врожай жолудя, як минулий.Нагадують, що минулої осені лісівники перевиконали план заготівля жолудя фактично втричі. Загалом було зібрано 124 тонни насіння дуба при плані 36 тонн.Зауважують, допомагають лісівникам у цій справі і діти – вихованці шкільних лісництв. Поєднувати прогулянки у ліс із корисними завданнями для майбутніх фахівців галузі уже давно стало гарною традицією.В очікуванні свіжих запасів жолудя і Банк насіння, що діє на базі ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр». Тут уже очікують насіння врожаю 2019 року. Зазначають, що у Банку насіння може зберігатися до 5 тонн жолудя.«Жолуді – особливо цінний посадковий матеріал. Лісові культури дуба звичайного, створені методом посіву жолудя, мають високу приживлюваність. Роками перевірено, що такий метод є виправданий. Звісно, збір насіння – то лише початок ретельної роботи над вирощенням могутніх дібров. Попереду – перевірка якості насіння. У разі висівання жолудів восени – комплекс необхідних заходів із захисту насіння від гризунів, вимерзання і пошкодження молодих сходів заморозками навесні. Згодом – уже сіянці дуба – потребують своєчасного захисту від бур’янів. Зазвичай у відкриту площину ми висаджуємо однорічні стандартні сіянці дуба. Тоді починається догляд уже за лісовими культурами», – розповідає головний спеціаліст відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ

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