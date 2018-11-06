Великий фестиваль у маленькій кав’ярні: у Луцьку офіційно стартувала «Фронтера»

ІІ Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» урочисто стартував у Луцьку.Відкриття триденного фесту відбулося 4 жовтня у кав’ярні Kava Avenue.«Коли в Луцьку в кавярні зібралося стільки людей і всі вони прийшли слухати літературу, тоді ми і наша команда рухаємося в правильному напрямку», – з такими словами відкрила захід директорка «Фронтери»Як пояснили організатори, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», це не просто три дні розмов, літератури і музики, це цілий рік організованих заходів і презентацій, аби сьогодні гості могли почути про взаєморозуміння та вміння шукати спільне у різних напрямках творчості.На відкриття завітав радник міського голови, який відразу зауважив, що йому надзвичайно приємно, що саме Луцьк став домівкою для такого крутого фестивалю.«Цей захід вже вийшов за межі нашого міста, особисто я знаю багатьох людей, які приїздять здалеку, аби потрапити сюди, а для Луцька – це велика честь, захід створює хороший імідж культурного осередку Волині», – сказав Ігор Поліщук.Цей «неакадемічний» захід, як його називають організатори, має на меті зруйнювати кордони і не локалізовуватись в одному місці, навпаки, давати простір творчості і слухачам. Саме тому заходи «Фронтери» будуть відбуватися у різних місцях, що дозволить не лише заглибитися в літературу, а й познайомити гостей міста із Луцьком ближче.Цьогоріч фестиваль набрав шалених обертів і вразив своїми масштабами. Так, окрім основної сцени діятиме дитяча та молодіжна.За словами організаторів, вони свідомо розширили аудиторію, адже любов до читання розвивається змалечку.Основна сцена фестивалю, це – майданчик, де дискутуватимуть, читатимуть, презентуватимуть свої книги автори з України –, Білорусі –, Польщі –Під час офіційної частини відкриття фестивалю виступив також письменник Сергій Жадан, який зазначив, що йому надзвичайно приємно бути учасником «Фронтери», хоч саме відкриття в Kava Avenue для нього – дивне, каже, не був готовий до такої неформальної частини і написав собі цілу промову.«Спочатку хотів почати з особистих жартів, щоб ви розслабитися, потім прочитати щось таке загальнофілософське, аби ви замислилися на мить, а потім це все вивести на якесь таке життєствердне завершення, щоб всі пішли звідси натхненними», – сказав Жадан і почав говорити до публіки за своїм планом.Зрештою після гучних оплесків запросив усіх на літературну зустріч ввечері, де він читатиме вірші з нової книги, яка зовсім скоро побачить світ.За словами віцеконсула генерального консульства Республіки Польщі«Фронтера» – важлива подія для Луцька, а також – хороша можливість познайомитися із літературою сусідніх держав.Заходи дитячої сцени – це переважно майстерки з ліплення, акторської майстерності, створення казкових персонажів, листівок, читання й забавлянки з письменниками, розраховані на дітей від 5 років. До слова, усі заходи молодіжної та дитячої сцен – безкоштовні.Музичну частину «Фронтери» представлять гурт, співачка з Білорусі, проект Мар’яни Савки, Юрія Романіва та Сергія Гуряна –, а також –