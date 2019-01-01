Концерт Олега Винника намагалися зірвати активісти з віниками. ВІДЕО

Олег Винник, який взяв участь в проекті російської музичної групи, ледь не поплатився за це концертом в місті Суми.



Так перед виступом виконавця, під стінами легкоатлетичного манежу, де Винник повинен був виступати, зібралися активісти сумського осередку партії "Демократична сокира", - повідомляє



Вони прийшли з віниками в руках і почали вимагати, щоб співак визнав Крим українським, а Росію - агресором.



Коли ж концерт почався, просто в самому його розпалі, анонім повідомив про замінування залу.



За словами начальника відділу комунікацій поліції Сумської області Ельвіри Біганової, поліцейські на місці провели перевірку, проте вибухівки не знайшли. Цікаво, що під час обшуку людей не евакуйовували.



Нагадаємо, що після того, як Олег Винник взяв участь в кліпі російської групи, на нього обрушилася буря критики. Артиста відразу занесли в базу "Миротворець" . Незабаром співак дав прес-конференцію , в якій пояснив, чому знявся в кліпі російського проекту, відповів, чий Крим і чи поїде з гастролями до Росії.







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