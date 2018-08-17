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Різанина у Ковелі: неповнолітньому оголосили про підозру

Різанина у Ковелі: неповнолітньому оголосили про підозру
Неповнолітньому, який убив жінку в Ковелі та зазіхав на життя ще двох людей, повідомили про підозру.

14-річним мешканець Ковеля вбив 41-річну жінку та зазіхав на життя 44-річного чоловіка й 16-річної доньки, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, увечері 3 жовтня 2019 року неповнолітній зайшов в оселю до сусідів та накинувся на них із ножем.

Єдиний удар у серце жінки став фатальним, вона померла на місці. Чоловіка з пораненнями госпіталізували у реанімаційне відділення лікарняного закладу. На щастя, він встиг вибити ніж та відігнати зловмисника від доньки, яку той двічі порізав у ході переслідування.

Затримали підлітка на місці вчинення злочину працівники патрульної поліції.

Неповнолітньому повідомили про підозру в умисному вбивстві жінки та закінченому замаху на вбивство ще двох осіб (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинення такого злочину неповнолітнім Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.




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Теги: різанина у Ковелі, вбивство, підліток, прокуратура
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