Різанина у Ковелі: неповнолітньому оголосили про підозру
Сьогодні, 18:17
Неповнолітньому, який убив жінку в Ковелі та зазіхав на життя ще двох людей, повідомили про підозру.
14-річним мешканець Ковеля вбив 41-річну жінку та зазіхав на життя 44-річного чоловіка й 16-річної доньки, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, увечері 3 жовтня 2019 року неповнолітній зайшов в оселю до сусідів та накинувся на них із ножем.
Єдиний удар у серце жінки став фатальним, вона померла на місці. Чоловіка з пораненнями госпіталізували у реанімаційне відділення лікарняного закладу. На щастя, він встиг вибити ніж та відігнати зловмисника від доньки, яку той двічі порізав у ході переслідування.
Затримали підлітка на місці вчинення злочину працівники патрульної поліції.
Неповнолітньому повідомили про підозру в умисному вбивстві жінки та закінченому замаху на вбивство ще двох осіб (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За вчинення такого злочину неповнолітнім Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.
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14-річним мешканець Ковеля вбив 41-річну жінку та зазіхав на життя 44-річного чоловіка й 16-річної доньки, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, увечері 3 жовтня 2019 року неповнолітній зайшов в оселю до сусідів та накинувся на них із ножем.
Єдиний удар у серце жінки став фатальним, вона померла на місці. Чоловіка з пораненнями госпіталізували у реанімаційне відділення лікарняного закладу. На щастя, він встиг вибити ніж та відігнати зловмисника від доньки, яку той двічі порізав у ході переслідування.
Затримали підлітка на місці вчинення злочину працівники патрульної поліції.
Неповнолітньому повідомили про підозру в умисному вбивстві жінки та закінченому замаху на вбивство ще двох осіб (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За вчинення такого злочину неповнолітнім Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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