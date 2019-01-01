Справа про вбитих лосів браконьєрами на Волині: суд триває вже 2 роки





Після тривалої перерви відбулося чергове засідання Любешівського районного суду, на якому допитали свідків сторони обвинувачення у справі незаконного полювання та вбивства двох лосів восени 2017 року, - повідомляє



Нагадаємо,



На лаві підозрюваних – п’ятеро: Іван Будько, Анатолій Демих, Юрій Демих, Віктор Демих та Юрій Матюк. Жоден із них не вважає себе винним чи бодай причетним до історії



Передусім заслухали свідчення працівників лісової охорони, безпосередніх учасників виявлення та затримання осіб, які перебувають у цій справі на лаві підсудних.



За словами свідків, 17 вересня 2017 року надійшов сигнал про незаконне полювання в лісовому масиві, що в урочищі Бучинська Дача, на території національного парку «Прип'ять-Стохід».



Природоохоронці виїхали на місце події, й після пошукових дій, почувши кілька пострілів, виявили та затримала на лісовій дорозі два автомобілі, у яких група осіб перевозила м'ясо розчленованих лосів, а також голову однієї з тварин.



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Працівники поліції, які прибули на лісову дорогу за викликом природоохоронців, провівши відповідні своїй компетенції дії щодо інциденту, доправили затриманих осіб і речові докази правопорушення (м'ясо та голову лося) у Любешівське відділення поліції, де продовжили з ними свою роботу.



Оскільки не всі свідки на вимогу сторони обвинувачення з’явилися на суд, головний суддя Віталій Глинянчук оголосив у засіданні перерву для повторного їх виклику.



Наступне засідання запланували на 24 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На суді працівники лісової охорони, безпосередні учасники виявлення та затримання осіб, яких звинувачують у незаконному полюванні та вбивстві двох лосів, розповіли, як це було.Після тривалої перерви відбулося чергове засідання Любешівського районного суду, на якому допитали свідків сторони обвинувачення у справі незаконного полювання та вбивства двох лосів восени 2017 року, - повідомляє Район. Любешів. Нагадаємо, два роки тому 17 вересня працівники державного підприємства « Любешівське лісомисливське господарство» затримали браконьєрів, які встигли убити та розчленувати самця і самку лося.На лаві підозрюваних – п’ятеро:тачи бодай причетним до історіїПередусім заслухали свідчення працівників лісової охорони, безпосередніх учасників виявлення та затримання осіб, які перебувають у цій справі на лаві підсудних.За словами свідків, 17 вересня 2017 року надійшов сигнал про незаконне полювання в лісовому масиві, що в урочищі Бучинська Дача, на території національного парку «Прип'ять-Стохід».Природоохоронці виїхали на місце події, й після пошукових дій, почувши кілька пострілів, виявили та затримала на лісовій дорозі два автомобілі, у яких група осіб перевозила м'ясо розчленованих лосів, а також голову однієї з тварин.Працівники поліції, які прибули на лісову дорогу за викликом природоохоронців, провівши відповідні своїй компетенції дії щодо інциденту, доправили затриманих осіб і речові докази правопорушення (м'ясо та голову лося) у Любешівське відділення поліції, де продовжили з ними свою роботу.Оскільки не всі свідки на вимогу сторони обвинувачення з’явилися на суд, головний суддяоголосив у засіданні перерву для повторного їх виклику.Наступне засідання запланували на 24 жовтня.

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