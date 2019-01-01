вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Справа про вбитих лосів браконьєрами на Волині: суд триває вже 2 роки

Справа про вбитих лосів браконьєрами на Волині: суд триває вже 2 роки
На суді працівники лісової охорони, безпосередні учасники виявлення та затримання осіб, яких звинувачують у незаконному полюванні та вбивстві двох лосів, розповіли, як це було.

Після тривалої перерви відбулося чергове засідання Любешівського районного суду, на якому допитали свідків сторони обвинувачення у справі незаконного полювання та вбивства двох лосів восени 2017 року, - повідомляє Район. Любешів.

Нагадаємо, два роки тому 17 вересня працівники державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство» затримали браконьєрів, які встигли убити та розчленувати самця і самку лося.

На лаві підозрюваних – п’ятеро: Іван Будько, Анатолій Демих, Юрій Демих, Віктор Демих та Юрій Матюк. Жоден із них не вважає себе винним чи бодай причетним до історії

Передусім заслухали свідчення працівників лісової охорони, безпосередніх учасників виявлення та затримання осіб, які перебувають у цій справі на лаві підсудних.

За словами свідків, 17 вересня 2017 року надійшов сигнал про незаконне полювання в лісовому масиві, що в урочищі Бучинська Дача, на території національного парку «Прип'ять-Стохід».

Природоохоронці виїхали на місце події, й після пошукових дій, почувши кілька пострілів, виявили та затримала на лісовій дорозі два автомобілі, у яких група осіб перевозила м'ясо розчленованих лосів, а також голову однієї з тварин.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Браконьєрів, які розчленували пару лосів на Волині, досі не покарали

Працівники поліції, які прибули на лісову дорогу за викликом природоохоронців, провівши відповідні своїй компетенції дії щодо інциденту, доправили затриманих осіб і речові докази правопорушення (м'ясо та голову лося) у Любешівське відділення поліції, де продовжили з ними свою роботу.

Оскільки не всі свідки на вимогу сторони обвинувачення з’явилися на суд, головний суддя Віталій Глинянчук оголосив у засіданні перерву для повторного їх виклику.

Наступне засідання запланували на 24 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешівський суд, вбивство лосів, браконьєри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Концерт Олена Винника намагалися зірвати активісти з віниками. ВІДЕО
Сьогодні, 19:49
Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Справа про вбитих лосів браконьєрами на Волині: суд триває вже 2 роки
Сьогодні, 19:30
Від початку року волинські атовці отримали понад 700 гектарів землі
Сьогодні, 19:16
На Покрову пустять додатковий потяг «Київ-Ковель»
Сьогодні, 19:03
Схожі новини
Спіймали двох волинян, які ловили рибу в заказнику Спіймали двох волинян, які ловили рибу в заказнику
27 вересень, 16:45
Спіймали волинянина, який ловив рибу сіткою на водосховищі Спіймали волинянина, який ловив рибу сіткою на водосховищі
17 вересень, 12:22
Б'ють рибалок і ставлять сітки: на волинському озері промишляють зухвалі браконьєри. ВІДЕО Б'ють рибалок і ставлять сітки: на волинському озері промишляють зухвалі браконьєри. ВІДЕО
08 вересень, 10:52
У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО
24 серпень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Концерт Олена Винника намагалися зірвати активісти з віниками. ВІДЕО
Сьогодні, 19:49
 0
Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Справа про вбитих лосів браконьєрами на Волині: суд триває вже 2 роки
Сьогодні, 19:30
 0
Від початку року волинські атовці отримали понад 700 гектарів землі
Сьогодні, 19:16
 0
На Покрову пустять додатковий потяг «Київ-Ковель»
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8
﻿