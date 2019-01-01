Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 5 жовтня





Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман, - йдеться на



Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на грунті заморозки -0,-4º, вдень 7-12º тепла.



У Луцьку також передають хмарну погоду з проясненнями.



Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, на грунті заморозки -1,-3º, вдень 9-11º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на грунті заморозки -0,-4º, вдень 7-12º тепла.У Луцьку також передають хмарну погоду з проясненнями.Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, на грунті заморозки -1,-3º, вдень 9-11º тепла.

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