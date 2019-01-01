вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 5 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 5 жовтня
У суботу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на грунті заморозки -0,-4º, вдень 7-12º тепла.

У Луцьку також передають хмарну погоду з проясненнями.

Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, на грунті заморозки -1,-3º, вдень 9-11º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля
Сьогодні, 20:39
Стипендії по-новому: які зміни чекають на студентів в Україні
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 5 жовтня
Сьогодні, 20:06
Великий фестиваль у маленькій кав’ярні: у Луцьку офіційно стартувала «Фронтера»
Сьогодні, 20:06
Концерт Олега Винника намагалися зірвати активісти з віниками. ВІДЕО
Сьогодні, 19:49
Схожі новини
У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО
Сьогодні, 12:47
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 4 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 4 жовтня
03 жовтень, 20:04
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 жовтня
02 жовтень, 20:04
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 жовтня
01 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, скільки волинян уже придбали газ на зиму за акційною ціною
Сьогодні, 21:14
 0
«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО
Сьогодні, 20:52
 0
У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля
Сьогодні, 20:39
 0
Стипендії по-новому: які зміни чекають на студентів в Україні
Сьогодні, 20:17
 0
Великий фестиваль у маленькій кав’ярні: у Луцьку офіційно стартувала «Фронтера»
Сьогодні, 20:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿