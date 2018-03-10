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Після ремонту водогону вулиця у Нововолинську перетворилась на болото. ФООТО

Після ремонту водогону вулиця у Нововолинську перетворилась на болото. ФООТО
У Нововолинську провели роботи з модернізації водопроводу на вулиці Грінченка. Завершилися вони близько 10-ти днів тому. Місцеві мешканці обурені станом дороги після закінчення ремонтних робіт.

Про це пише Буг.

У фейсбуці 4-го жовтня з’явились фотографії вулиці. У коментарях люди розповіли, що їм обіцяли відновити дорожнє покриття, проте зараз на вулиці суцільне болото.

“Запрошую щиро прогулятися вулицею Грінченка. Доречно взути білі кросівочки або ж туфлі на підборах”- повідомила мешканка вулиці Грінченка Марія Соколова.

Одягнувши пакети на ноги дівчина добирається до роботи.

Після ремонту водогону вулиця у Нововолинську перетворилась на болото. ФООТО
Після ремонту водогону вулиця у Нововолинську перетворилась на болото. ФООТО

Жителі розповіли що до ремонту водогону дорогу засипали породою самостійно за власні кошти.

Як повідомив начальник міського відділу будівництва, комунального господарства і газифікації Богдан Миронюк, вулицю повинні привести до такого ж стану, яка вона була до початку робіт.

“Всі об’єкти благоустрою, які були порушені внаслідок заміни водогону, будуть відновлювати. Що стосується дороги – це треба час, щоб земля ущільнилася”, – розповів він.

Після ремонту водогону вулиця у Нововолинську перетворилась на болото. ФООТО
Після ремонту водогону вулиця у Нововолинську перетворилась на болото. ФООТО
Після ремонту водогону вулиця у Нововолинську перетворилась на болото. ФООТО

Ремонтувати покриття вулиці одразу після завершення ремонтних робіт – справа марна, потрібно вичекати, щоб всівся грунт.

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Теги: Нововолинськ, дорога, ремонт, болото, водогін
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