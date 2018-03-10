Після ремонту водогону вулиця у Нововолинську перетворилась на болото. ФООТО





Про це пише



У фейсбуці 4-го жовтня з’явились фотографії вулиці. У коментарях люди розповіли, що їм обіцяли відновити дорожнє покриття, проте зараз на вулиці суцільне болото.



“Запрошую щиро прогулятися вулицею Грінченка. Доречно взути білі кросівочки або ж туфлі на підборах”- повідомила мешканка вулиці Грінченка Марія Соколова.



Одягнувши пакети на ноги дівчина добирається до роботи.





Жителі розповіли що до ремонту водогону дорогу засипали породою самостійно за власні кошти.



Як повідомив начальник міського відділу будівництва, комунального господарства і газифікації Богдан Миронюк, вулицю повинні привести до такого ж стану, яка вона була до початку робіт.



“Всі об’єкти благоустрою, які були порушені внаслідок заміни водогону, будуть відновлювати. Що стосується дороги – це треба час, щоб земля ущільнилася”, – розповів він.





Ремонтувати покриття вулиці одразу після завершення ремонтних робіт – справа марна, потрібно вичекати, щоб всівся грунт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську провели роботи з модернізації водопроводу на вулиці Грінченка. Завершилися вони близько 10-ти днів тому. Місцеві мешканці обурені станом дороги після закінчення ремонтних робіт.Про це пише Буг У фейсбуці 4-го жовтня з’явились фотографії вулиці. У коментарях люди розповіли, що їм обіцяли відновити дорожнє покриття, проте зараз на вулиці суцільне болото.“Запрошую щиро прогулятися вулицею Грінченка. Доречно взути білі кросівочки або ж туфлі на підборах”- повідомила мешканка вулиці ГрінченкаОдягнувши пакети на ноги дівчина добирається до роботи.Жителі розповіли що до ремонту водогону дорогу засипали породою самостійно за власні кошти.Як повідомив начальник міського відділу будівництва, комунального господарства і газифікації, вулицю повинні привести до такого ж стану, яка вона була до початку робіт.“Всі об’єкти благоустрою, які були порушені внаслідок заміни водогону, будуть відновлювати. Що стосується дороги – це треба час, щоб земля ущільнилася”, – розповів він.Ремонтувати покриття вулиці одразу після завершення ремонтних робіт – справа марна, потрібно вичекати, щоб всівся грунт.

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