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Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО

Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО
Студенти Луцького національного технічного університету мали нагоду спробувати себе в ролі депутатів обласної ради. Вони не просто відвідали сесійну залу, а й висловлювали свої думки на важливі суспільні та локальні теми.

Крім того, дітям дозволили повправлялися з системою «Віче». Вони «реєструвалися», «голосували» та «записувалися до виступу». Щоправда, на табло висвітлювалися прізвища нинішніх депутатів облради, повідомляє пресслужба Волиньради.

Зі студентською молоддю зустрілася голова обласної ради Ірина Вахович та працівники виконавчого апарату ради. Вихованцям одного з провідних волинських вишів розповіли як працює обласна рада, які повноваження виконують депутати та як, в принципі, працює система влади в Україні. Крім того, Ірина Вахович прочитала лекцію студентам про Волинь, її адмінустрій, природні та туристичні можливості, економічний потенціал.

Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО
Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО

Голова обласної ради побажала молоді бути не байдужими до того, що відбувається в суспільстві та долучатися до процесів розвитку країни.

Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО
Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО
Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО
Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО

«Ви ще не знаєте, що чекає вас попереду. Але бажаю вам вірити в себе і вимагати від себе більшого. Не тліти, а горіти і цим вогнем запалювати інших. На вас - велика надія, а наше завдання - створити вам гідні умови», - зауважила Ірина Вахович.

Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО
Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО

Нагадаємо, що ЛНТУ - попереднє основне місце роботи голови обласної ради. Вона зізналася студентам, що працювати з ними було дуже цікаво, а свою нинішню діяльність на посаді очільниці представницької влади області характеризує як постійний пошук балансу між посилами «мусиш», «хочеш» та «гориш».

Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО
Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО
Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО
Луцькі студенти спробували себе в ролі депутатів Волиньради. ФОТО

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Теги: студенти, Волинська обласна рада, депутати, ЛНТУ
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