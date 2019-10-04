На Волині небайдужі об'єднались у «маскувальний батальйон»





Про це повідомляє газета Верховної Ради України “Голос України”, – передає



Бійцями «батальйону», який з 2014 року очолює Діана Шевчук, є пенсіонери, вчителі, представники інших професій. Деякі з них є учасниками бойових дій, як викладач місцевої художньої школи Віталій Михалик, в інших — у складі частин у зоні АТО/ООС воюють діти, близькі та друзі. Так, наприклад, у Віталія Нагорного нині на фронті дві доньки, два зяті та племінник.



До своєї роботи батальйон час від часу залучає учнів і студентів місцевих навчальних закладів: Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського, Володимир-Волинського ВПУ, викладачів та учнів художньої школи.



Зовсім нещодавно на фронт відправили «кікімору», велику маскувальну сітку для техніки, польові подушки, солодощі, каву, чай, сушені фрукти (на знімку). Нині готують матеріали для відправки до Дніпровського військового госпіталю, плетуть чергові сітки на прохання групи цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угруповання «Північ».



Окрім того, і командир «батальйону» Діана Шевчук, і її колеги допомагають матеріалами і порадами іншим охочим долучитись до справи допомоги захисникам Вітчизни. Кілька днів тому через представника Володимир-Волинського військкомату «канва» для сіток поїхала до Луцька, де плетінням цього важливого військового атрибута займуться учні 4-ї, 10-ї, 11-ї загальноосвітніх шкіл спільно зі спеціалістами служби зайнятості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському є незвичайний підрозділ «Володимир-Волинський маскувальний батальйон». Це — волонтерський підрозділ, який плете маскувальні сітки і «кікімори» (спеціальний маскувальний одяг для снайперів та розвідників) для ЗСУ.Про це повідомляє газета Верховної Ради України “Голос України”, – передає Княжий град Бійцями «батальйону», який з 2014 року очолює, є пенсіонери, вчителі, представники інших професій. Деякі з них є учасниками бойових дій, як викладач місцевої художньої школи, в інших — у складі частин у зоні АТО/ООС воюють діти, близькі та друзі. Так, наприклад, унині на фронті дві доньки, два зяті та племінник.До своєї роботи батальйон час від часу залучає учнів і студентів місцевих навчальних закладів: Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського, Володимир-Волинського ВПУ, викладачів та учнів художньої школи.Зовсім нещодавно на фронт відправили «кікімору», велику маскувальну сітку для техніки, польові подушки, солодощі, каву, чай, сушені фрукти (на знімку). Нині готують матеріали для відправки до Дніпровського військового госпіталю, плетуть чергові сітки на прохання групи цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угруповання «Північ».Окрім того, і командир «батальйону» Діана Шевчук, і її колеги допомагають матеріалами і порадами іншим охочим долучитись до справи допомоги захисникам Вітчизни. Кілька днів тому через представника Володимир-Волинського військкомату «канва» для сіток поїхала до Луцька, де плетінням цього важливого військового атрибута займуться учні 4-ї, 10-ї, 11-ї загальноосвітніх шкіл спільно зі спеціалістами служби зайнятості.

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