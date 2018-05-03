«Спокійний, прислужував в церкві», – сусіди про неповнолітнього, який у Ковелі з ножем напав на сім'ю
Сьогодні, 07:44
14-річному ковельчанину, який напередодні вночі вбив 41-річну сусідку і травмував її чоловіка і доньку, повідомили про підозру в умисному вбивстві і замаху на вбивство двох осіб, розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич.
Травмованого чоловіка прооперували, він перебуває у реанімації, 16-річну дівчину не госпіталізовували, розповів Суспільному лікар-хірург Іван Петрук.
“Близько 11-ї години вечора поступив до нас у відділення хворий, 44 роки з тяжкими травмами - множинними пораненнями грудної клітки і передньої черевної стінки. Стан хворого був вкрай важкий. Була проведена операція. Хворий зараз перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Стан хворого стабільно важкий”.
Жінка від нанесених ножем травм померла на місці, - розповів медик «швидкої» Сергій Палайда.
“Нашими диспетчерами було отримано виклик з приводу ножового поранення. На місці виклику була жінка 1978 року народження без ознак життя з проникаючим пораненням в районі серця. На місці події працювали поліцейські, вони вже надавали першу допомогу”.
Нагадаємо, подія трапилася близько 22-ої на вулиці Брестській у Ковелі. Хлопець мешкав по-сусідству з родиною, до якої прийшов з ножем. Сусіди своїх прізвищ не називають, про затриманого розповідають таке.
“Цей хлопець був спокійний, до сестри моєї приходив гуляти. Йому всього 14 років, я навіть не думав, що він таке може зробити. Та я й не вірю, що він це зробив”, - розповів сусід Роман.
“Сім’я хороша, благополучна. А що з ним сталося — не знаю. Він ще прислужував в церкві. В них троє дітей, дитина в них — донечка маленька. І ще є один хлопець. Працюють на залізниці. Він їздить на поїзді, мама (Катя) в декреті”, - каже сусід Олександр.
Нині вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. За вчинення такого злочину неповнолітнім Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич.
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Травмованого чоловіка прооперували, він перебуває у реанімації, 16-річну дівчину не госпіталізовували, розповів Суспільному лікар-хірург Іван Петрук.
“Близько 11-ї години вечора поступив до нас у відділення хворий, 44 роки з тяжкими травмами - множинними пораненнями грудної клітки і передньої черевної стінки. Стан хворого був вкрай важкий. Була проведена операція. Хворий зараз перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Стан хворого стабільно важкий”.
Жінка від нанесених ножем травм померла на місці, - розповів медик «швидкої» Сергій Палайда.
“Нашими диспетчерами було отримано виклик з приводу ножового поранення. На місці виклику була жінка 1978 року народження без ознак життя з проникаючим пораненням в районі серця. На місці події працювали поліцейські, вони вже надавали першу допомогу”.
Нагадаємо, подія трапилася близько 22-ої на вулиці Брестській у Ковелі. Хлопець мешкав по-сусідству з родиною, до якої прийшов з ножем. Сусіди своїх прізвищ не називають, про затриманого розповідають таке.
“Цей хлопець був спокійний, до сестри моєї приходив гуляти. Йому всього 14 років, я навіть не думав, що він таке може зробити. Та я й не вірю, що він це зробив”, - розповів сусід Роман.
“Сім’я хороша, благополучна. А що з ним сталося — не знаю. Він ще прислужував в церкві. В них троє дітей, дитина в них — донечка маленька. І ще є один хлопець. Працюють на залізниці. Він їздить на поїзді, мама (Катя) в декреті”, - каже сусід Олександр.
Нині вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. За вчинення такого злочину неповнолітнім Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич.
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