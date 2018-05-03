вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Спокійний, прислужував в церкві», – сусіди про неповнолітнього, який у Ковелі з ножем напав на сім'ю

«Спокійний, прислужував в церкві», – сусіди про неповнолітнього, який у Ковелі з ножем напав на сім'ю
14-річному ковельчанину, який напередодні вночі вбив 41-річну сусідку і травмував її чоловіка і доньку, повідомили про підозру в умисному вбивстві і замаху на вбивство двох осіб, розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич.

Травмованого чоловіка прооперували, він перебуває у реанімації, 16-річну дівчину не госпіталізовували, розповів Суспільному лікар-хірург Іван Петрук.

“Близько 11-ї години вечора поступив до нас у відділення хворий, 44 роки з тяжкими травмами - множинними пораненнями грудної клітки і передньої черевної стінки. Стан хворого був вкрай важкий. Була проведена операція. Хворий зараз перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Стан хворого стабільно важкий”.

Жінка від нанесених ножем травм померла на місці, - розповів медик «швидкої» Сергій Палайда.

“Нашими диспетчерами було отримано виклик з приводу ножового поранення. На місці виклику була жінка 1978 року народження без ознак життя з проникаючим пораненням в районі серця. На місці події працювали поліцейські, вони вже надавали першу допомогу”.

Нагадаємо, подія трапилася близько 22-ої на вулиці Брестській у Ковелі. Хлопець мешкав по-сусідству з родиною, до якої прийшов з ножем. Сусіди своїх прізвищ не називають, про затриманого розповідають таке.

“Цей хлопець був спокійний, до сестри моєї приходив гуляти. Йому всього 14 років, я навіть не думав, що він таке може зробити. Та я й не вірю, що він це зробив”, - розповів сусід Роман.

“Сім’я хороша, благополучна. А що з ним сталося — не знаю. Він ще прислужував в церкві. В них троє дітей, дитина в них — донечка маленька. І ще є один хлопець. Працюють на залізниці. Він їздить на поїзді, мама (Катя) в декреті”, - каже сусід Олександр.

Нині вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. За вчинення такого злочину неповнолітнім Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, різанина, неповнолітній, сусіди, підозра, прокуратура, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Спокійний, прислужував в церкві», – сусіди про неповнолітнього, який у Ковелі з ножем напав на сім'ю
Сьогодні, 07:44
В МЗС анонсували масштабний обмін військовополоненими
Сьогодні, 06:18
Ковельські депутати звернулись до керівництва держави щодо мораторію на продаж сільгоспземлі
Сьогодні, 05:06
Ще одна країна схвалила безвіз для України
Сьогодні, 04:30
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
Сьогодні, 03:39
Схожі новини
У Ковелі чоловік вдарив неповнолітнього за «домофонні» ігри У Ковелі чоловік вдарив неповнолітнього за «домофонні» ігри
03 травень, 2018, 12:54
За незаконне поводження зі зброєю чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. ФОТО За незаконне поводження зі зброєю чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. ФОТО
13 травень, 2016, 18:02
Під Луцьком патрульні затримали автомобіль, яким керував 15-річний хлопець Під Луцьком патрульні затримали автомобіль, яким керував 15-річний хлопець
22 вересень, 09:27
Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства
10 вересень, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Спокійний, прислужував в церкві», – сусіди про неповнолітнього, який у Ковелі з ножем напав на сім'ю
Сьогодні, 07:44
 0
В МЗС анонсували масштабний обмін військовополоненими
Сьогодні, 06:18
 0
Ковельські депутати звернулись до керівництва держави щодо мораторію на продаж сільгоспземлі
Сьогодні, 05:06
 0
Ще одна країна схвалила безвіз для України
Сьогодні, 04:30
 0
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
Сьогодні, 03:39
 0
Медіа
відео
1/8
﻿