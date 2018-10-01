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У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО

У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
На могилі митрополита Ніфонта у селі Галина Воля Старовижівського району освятили пам’ятник.

Про це повідомив Василь Камінський на своїй сторінці у facebook, - повідомляє 12 канал.

Довідково:
Митрополит Луцький і Волинський Нифонт (в миру – Солодуха Василь Андрійович) народився 5 жовтня 1948 року у с. Галина Воля Старовижівського району на Волині. Після закінчення місцевої школи у 1963 році, працював у колгоспі, ніс службу в радянській армії та працював у залізничному ДЕПО м. Брест.

У 1970 році вступив до Московської духовної семінарії. 1974 року закінчив Московську духовну семінарію та вступив до Московської духовної академії. Цього ж року прийняв чернечий постриг у Тройце-Сергієвій Лаврі та був рукопокладений у сан ієродиякона.

У 1977 році рокупокладений в ієромонаха та направлений на служіння у Волинську єпархію. У 1985 році возведений в сан ігумена, у 1987 році – в сан архімандрита.

Рішенням Священного Синоду від 20 березня 1990 року призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським. 30 березня цього ж року був звершений чин наречення, а 31 березня 1990 р. – хіротонія в єпископа Хмельницького і Кам’янець-Подільського.

На Волинську кафедру переведений в серпні 1992 року.

1993 року був возведений у сан архієпископа, 11 квітня 2001 року – у сан митрополита.

18 жовтня 2016 року рішенням Синоду УПЦ звільнений від управління Волинською єпархією за станом здоров’я.

У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО
У селі на Волині освятили пам’ятник на могилі митрополита Ніфонта. ФОТО

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Теги: могила, пам'ятник, освячення, Ніфонт, митрополит
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