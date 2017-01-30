Ковельські депутати звернулись до керівництва держави щодо мораторію на продаж сільгоспземлі





Відповідний проєкт рішення знайшов одностайну підтримку в залі. Подаємо повний текст документа.



"Президенту України

В.ЗЕЛЕНСЬКОМУ



Голові Верховної Ради України

Д. РАЗУМКОВУ



Прем’єр-міністру України

О. ГОНЧАРУКУ



ЗВЕРНЕННЯ

щодо необхідності продовження мораторію

на продаж землі сільськогосподарського призначення



Згідно зі статтею 14 Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.



Заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення було запроваджено в Україні ще у 2001 році з метою, зокрема, забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі. З того часу парламент його регулярно продовжував. У грудні 2018 року Верховна Рада України продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.



Ковельська міська рада, беручи до уваги звернення громадян, сільгоспвиробників, громадських організацій стосовно необхідності продовження дії мораторію на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, вважає, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а не об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів.



Потрібно організувати широке публічне обговорення покрокового запровадження прозорого й цивілізованого обігу земель та ініціювати референдум щодо заборони іноземним фізичним чи юридичним особам прямо або опосередковано набувати у власність українські землі сільськогосподарського призначення.



Перш ніж запроваджувати ринок землі, необхідно провести повну інвентаризацію землі та внести до реєстраційної бази в державному земельному кадастрі.



Неприпустимо впроваджувати продаж землі без належного законодавчого підґрунтя. Варто зауважити, що Кабінет Міністрів України до цього часу так і не подав парламентарям законопроект, який регулював би відкритий продаж української землі, а також створення Земельного банку.



Згідно із законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», розміщеним на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 20 вересня поточного року, іноземці та іноземні компанії, які будуть засновниками юридичних осіб в Україні, зможуть вільно купувати українську землю.



Отже, у вітчизняних аграріїв не буде змоги конкурувати на аукціонах із фінансово спроможним іноземним капіталом. А також більшість холдингів матимуть доступ до дешевих іноземних коштів і володітимуть конкурентною перевагою. Відсутність діалогу з вітчизняними аграріями й поквапливе впровадження ринку землі може стати згубним для українського АПК і всієї держави.



Сьогодні відсутні ринкові механізми, які повинні допомогти у формуванні ціни на землю й порядок реалізації програми пільгового кредиту для українського сільськогосподарського товаровиробника, зокрема і малих фермерських господарств.



Враховуючи наведене, ми, депутати Ковельської міської ради, звертаємося до Вас із проханням недопущення швидкого відкриття в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення і просимо:

1. Продовжити до 1 січня 2025 року мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

2. Розпочати широке публічне обговорення щодо впровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

3. Винести питання щодо зняття мораторію на землі сільськогосподарського призначення на всеукраїнський референдум.

4. При напрацюванні нових законопроектів про ринок земель сільськогосподарського призначення врахувати такі положення:

- відкриття ринку землі в Україні можливе лише після того, як кожен громадянин скористається передбаченим статтею 121 Земельного кодексу України правом на отримання земельної ділянки площею 2 гектари, виділеної внаслідок процесу розпаювання державних земель;

- запуск державної програми пільгового кредитування середніх і малих сільгосппідприємств та фермерських господарств для купівлі землі (мінімальний термін – 15 років);

- відчуження земельної ділянки не є основою для дочасного припинення дії договору її оренди;

- право на купівлю сільськогосподарських земель повинні мати виключно громадяни України, фермерські господарства, юридичні особи, що мають статус сільгоспвиробника останні три роки та засновниками яких є громадяни України;

- заборону права купівлі сільськогосподарських земель іноземцями, особами без громадянства, а також юридичними особами, заснованими іноземцями;

- заборону права купівлі іноземцями та юридичними особами, заснованими іноземцями, часток у юридичних особах власниках сільськогосподарської землі;

- відкриття ринку землі в Україні повинно наступити з моменту завершення наповнення Державного земельного кадастру, реєстру прав на нерухоме майно, інвентаризації земель запасу і резерву, а також виправлення в публічній кадастровій карті України раніше допущених помилок у геометричних даних по земельних ділянках.





Прийнято на 56-тій позачерговій сесії

Ковельської міської ради

VІІ скликання

4 жовтня 2019 року".

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