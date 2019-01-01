На Волині «обчистили» магазин
Сьогодні, 13:59
У селі Шклинь Горохівського району обікрали магазин.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Злодії зрізали з дверей магазину замки і поцупили з крамниці 6000 гривень. Крім них розжилися кавою, шоколадом і енергетичними напоями.
Загалом зловмисники нашкодили власникові на близько 8000 гривень.
Поліція розшукує злочинців.
Нагадаємо, нещодавно в цьому ж селі злодії проникли на приватну територію й вивезли звідти фрезерувальні верстати, вуличні ліхтарі, акумулятор до жигулів і навіть собачу буду.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Злодії зрізали з дверей магазину замки і поцупили з крамниці 6000 гривень. Крім них розжилися кавою, шоколадом і енергетичними напоями.
Загалом зловмисники нашкодили власникові на близько 8000 гривень.
Поліція розшукує злочинців.
Нагадаємо, нещодавно в цьому ж селі злодії проникли на приватну територію й вивезли звідти фрезерувальні верстати, вуличні ліхтарі, акумулятор до жигулів і навіть собачу буду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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