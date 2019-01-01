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У Луцьку неповнолітні вандали поламали огорожу причалу. ФОТО

У Луцьку неповнолітні вандали поламали огорожу причалу. ФОТО
Неповнолітні вандали поламали металеву огорожу причалу, що знаходиться на території Центрального парку імені Лесі Українки у Луцьку.

Про це пише ІА "Конкурент", посилаючись на повідомлення у Facebook-спільноті "Теревені про Луцьк".

"Сьогодні, 4.10, перебуваючи у парку Лесі Українки на спортмайданчику біля причалу, почув доволі шумні і дивні звуки вандалізму. По факту викликав наряд поліції. Правопорушники – неповнолітні. Тепер оцініть збитки. На фото, можливо, погано видно, але виламано 25 перемичок, не враховуючи 5 стійок", – йдеться у дописі.

У Луцьку неповнолітні вандали поламали огорожу причалу. ФОТО
У Луцьку неповнолітні вандали поламали огорожу причалу. ФОТО
У Луцьку неповнолітні вандали поламали огорожу причалу. ФОТО

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Теги: Луцьк, вандали
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