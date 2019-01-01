вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинського нардепа обрали делегатом від України до ПАЧЕС

Волинського нардепа обрали делегатом від України до ПАЧЕС
Депутата Верховної Ради Ігоря Гузя обрали делегатом від України у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Відповідне розпорядження № 256 від 17 вересня 2019 року підписав голова українського парламенту, - йдеться на офіційній сторінці нардепа у Facebook.

4 жовтня, депутат взяв участь в організаційних зборах Постійної делегації ВРУ у ПАЧЕС. Зокрема, на порядку денному були питання про обрання керівника делегації, заступника, розподіл членів делегації за комітетами Асамблеї (з економічних, торговельних, технологічних та екологічних питань; з політичних і правових питань; з питань культури, освіти і соціальних питань).

Як відомо, до складу Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва увійшло 20 депутатів Верховної Ради IX скликання.

ПАЧЕС створена 26 лютого 1993 року. Це - робочий орган Організації Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) у складі парламентарів країн ЧЕС. Він покликаний сприяти парламентськими методами розширенню і розвитку економічного та гуманітарного співробітництва між країнами-членами ЧЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПАЧЕС, Ігор Гузь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Андрій Покровський та «СВІДОМІ» вітають з Днем працівника освіти
Сьогодні, 12:26
Прокуратура відкрила кримінал за «криваву воду», яку зливає волинська птахофабрика
Сьогодні, 11:50
Волинського нардепа обрали делегатом від України до ПАЧЕС
Сьогодні, 11:23
Курс валют у Луцьку на 5 жовтня
Сьогодні, 10:49
5 жовтня: що можна та не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:09
Схожі новини
«Наближає державу до прірви»: що пишуть про «формулу Штайнмаєра» відомі волиняни «Наближає державу до прірви»: що пишуть про «формулу Штайнмаєра» відомі волиняни
02 жовтень, 12:08
ЦВК офіційно визнала обраним ще одного нардепа від Волині ЦВК офіційно визнала обраним ще одного нардепа від Волині
02 серпень, 05:24
«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ «Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
23 липень, 16:35
Ігор Гузь знову балотуватиметься у нардепи Ігор Гузь знову балотуватиметься у нардепи
30 травень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Андрій Покровський та «СВІДОМІ» вітають з Днем працівника освіти
Сьогодні, 12:26
 0
Прокуратура відкрила кримінал за «криваву воду», яку зливає волинська птахофабрика
Сьогодні, 11:50
 0
Волинського нардепа обрали делегатом від України до ПАЧЕС
Сьогодні, 11:23
 0
Курс валют у Луцьку на 5 жовтня
Сьогодні, 10:49
 0
5 жовтня: що можна та не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿