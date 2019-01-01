Волинського нардепа обрали делегатом від України до ПАЧЕС
Сьогодні, 11:23
Депутата Верховної Ради Ігоря Гузя обрали делегатом від України у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).
Відповідне розпорядження № 256 від 17 вересня 2019 року підписав голова українського парламенту, - йдеться на офіційній сторінці нардепа у Facebook.
4 жовтня, депутат взяв участь в організаційних зборах Постійної делегації ВРУ у ПАЧЕС. Зокрема, на порядку денному були питання про обрання керівника делегації, заступника, розподіл членів делегації за комітетами Асамблеї (з економічних, торговельних, технологічних та екологічних питань; з політичних і правових питань; з питань культури, освіти і соціальних питань).
Як відомо, до складу Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва увійшло 20 депутатів Верховної Ради IX скликання.
ПАЧЕС створена 26 лютого 1993 року. Це - робочий орган Організації Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) у складі парламентарів країн ЧЕС. Він покликаний сприяти парламентськими методами розширенню і розвитку економічного та гуманітарного співробітництва між країнами-членами ЧЕС.
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Відповідне розпорядження № 256 від 17 вересня 2019 року підписав голова українського парламенту, - йдеться на офіційній сторінці нардепа у Facebook.
4 жовтня, депутат взяв участь в організаційних зборах Постійної делегації ВРУ у ПАЧЕС. Зокрема, на порядку денному були питання про обрання керівника делегації, заступника, розподіл членів делегації за комітетами Асамблеї (з економічних, торговельних, технологічних та екологічних питань; з політичних і правових питань; з питань культури, освіти і соціальних питань).
Як відомо, до складу Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва увійшло 20 депутатів Верховної Ради IX скликання.
ПАЧЕС створена 26 лютого 1993 року. Це - робочий орган Організації Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) у складі парламентарів країн ЧЕС. Він покликаний сприяти парламентськими методами розширенню і розвитку економічного та гуманітарного співробітництва між країнами-членами ЧЕС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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