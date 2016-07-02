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Прокуратура відкрила кримінал за «криваву воду», яку зливає волинська птахофабрика

Прокуратура відкрила кримінал за «криваву воду», яку зливає волинська птахофабрика
Волинська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого забруднення земель біля Володимир-Волинського.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Реагуючи на повідомлення в засобах масової інформації, Володимир-Волинська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого забруднення земель (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України) у Володимир-Волинському районі.
Прокуратура відкрила кримінал за «криваву воду», яку зливає волинська птахофабрика

Наразі тривають першочергові слідчі дії, до яких залучені фахівці Державної екологічної інспекції в області.

Розслідування кримінального провадження, яке провадить Володимир-Волинський відділ поліції, перебуває на контролі в керівництва прокуратури Волинської області.
Прокуратура відкрила кримінал за «криваву воду», яку зливає волинська птахофабрика

Інформація про результати розслідування з’явиться згодом.

Як відомо, відстійники знаходяться на околиці Володимира-Волинського неподалік від вулиці Наталії Ужвій. Про них вже неодноразово писали місцеві активісти.

Нагадаємо, у мережі з`явилося відео, на якому – рідкі відходи червоного кольору, які прямують до відстійників Володимир-Волинської птахофабрики.

Довідка:

Згідно санкції ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, - караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, кримінал, прокуратура
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