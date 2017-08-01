Відомий британський режисер вивчатиме життя і творчість Лесі Українки, щоб зняти фільм

В обласний центр Волині завітав відомий британський режисер, друг Джона Леннона та Ігоря Стравінського, почесний професор СНУ імені Лесі УкраїнкиКруглий стіл за участю гостя з Великої Британії відбувся 4 жовтня у Музеї Лесі Українки СНУ в рамках ХVI музичного фестивалю “Стравінський та Україна”, - повідомили у Волинській обласній філармонії.Як відомо, 25 лютого 2021 року виповниться 150 літ від дня народження великої української поетеси, драматургині, громадської діячки, будительки національного духу Лесі Українки. Круглий стіл став одним із етапів підготовки до святкування.Перед початком круглого столу завідувачка Музею Лесі Українкиознайомила поважного гостя з експозицією, розповівши про життя поетеси, її родовід, особливості творчості.Засідання круглого столу відкрив ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, професор. Він розповів про творчість почесного професора СНУ Тоні Палмера, про його діяльність як режисера (зазвичай митця називають документалістом, але в його доробку є й художні фільми) та кінокритика, про знакові роботи містера Палмера – такі, наприклад, як “Одного разу на кордоні…“ (про Ігоря Стравінського), “Бітлз та Друга світова війна” тощо.Ректор СНУ наголосив на потребі зняти фільм про Лесю Українку, і висловив сподівання, що режисером цього фільму буде Тоні Палмер.У відповідь містер Палмер сердечно подякував організаторам круглого столу за можливість ознайомитися з з експонатами музею, за цікаву розповідь про поетесу. Що ж до перспектив появи кінострічки, митець висловив бажання детально вивчити максимум матеріалів зі згаданої, прочитати твори Лесі Українки, можливо, й переглянути вистави за її драмами). На прикладі власної роботи над фільмами про Ріхарда Вагнера та Дмитра Шостаковича Тоні Палмер показав, наскільки важливо, щоб режисер був “у матеріалі”. Отже, потрібні спільні зусилля науковців, перекладачів, щоб інформація про життя і творчість Лесі Українки, її поетичний, прозовий, драматургічний, врешті, епістолярний доробок став йому доступним.