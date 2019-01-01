Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 6 жовтня





Без опадів, – пише Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від +6 до +9 градусів за Цельсієм.



Вітер – північний, до 4,4 метрів за секунду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.Без опадів, – пише Sinoptik.Температура повітря коливатиметься від +6 до +9 градусів за Цельсієм.Вітер – північний, до 4,4 метрів за секунду.

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