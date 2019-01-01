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Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 6 жовтня

Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 6 жовтня
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.

Без опадів, – пише Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від +6 до +9 градусів за Цельсієм.

Вітер – північний, до 4,4 метрів за секунду.

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Теги: погода, Луцьк
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