Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.
Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від +6 до +9 градусів за Цельсієм.
Вітер – північний, до 4,4 метрів за секунду.
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Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від +6 до +9 градусів за Цельсієм.
Вітер – північний, до 4,4 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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