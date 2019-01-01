На Волині з вулиці «свиснули» нові бордюри. ФОТО
Сьогодні, 17:28
На одній із вулиць селища Любешів невідомі вкрали бордюри.
Про це повідомляють на сайті Любешівської ОТГ.
Крадіжка сталася на вулиці Брестській, де невдовзі мали облаштувати тротуари. Відтак, нові бордюри лежали на вулиці. Зловмисники вкрали 15 бордюрів (12 метрів погонних).
"Питань, які потребують першочергового вирішення та значних капіталовкладень, у нашій громаді дуже багато, і щоб покращити інфраструктуру потрібні чималі кошти, а їх, зазвичай, не вистачає.
Дуже прикро, що знаходяться люди, які вдаються до такого шахрайства і замість того, щоб об’єднатися і допомагати розбудовувати нашу громаду, вони її обкрадають", - йдеться на сайті громади.
Всіх, кому відома будь-яка інформація щодо крадіжки бордюр, просять повідомити поліцію або Любешівську селищну раду.
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Про це повідомляють на сайті Любешівської ОТГ.
Крадіжка сталася на вулиці Брестській, де невдовзі мали облаштувати тротуари. Відтак, нові бордюри лежали на вулиці. Зловмисники вкрали 15 бордюрів (12 метрів погонних).
"Питань, які потребують першочергового вирішення та значних капіталовкладень, у нашій громаді дуже багато, і щоб покращити інфраструктуру потрібні чималі кошти, а їх, зазвичай, не вистачає.
Дуже прикро, що знаходяться люди, які вдаються до такого шахрайства і замість того, щоб об’єднатися і допомагати розбудовувати нашу громаду, вони її обкрадають", - йдеться на сайті громади.
Всіх, кому відома будь-яка інформація щодо крадіжки бордюр, просять повідомити поліцію або Любешівську селищну раду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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