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На Волині з вулиці «свиснули» нові бордюри. ФОТО

На Волині з вулиці «свиснули» нові бордюри. ФОТО
На одній із вулиць селища Любешів невідомі вкрали бордюри.

Про це повідомляють на сайті Любешівської ОТГ.

Крадіжка сталася на вулиці Брестській, де невдовзі мали облаштувати тротуари. Відтак, нові бордюри лежали на вулиці. Зловмисники вкрали 15 бордюрів (12 метрів погонних).
На Волині з вулиці «свиснули» нові бордюри. ФОТО

"Питань, які потребують першочергового вирішення та значних капіталовкладень, у нашій громаді дуже багато, і щоб покращити інфраструктуру потрібні чималі кошти, а їх, зазвичай, не вистачає.
Дуже прикро, що знаходяться люди, які вдаються до такого шахрайства і замість того, щоб об’єднатися і допомагати розбудовувати нашу громаду, вони її обкрадають", - йдеться на сайті громади.
На Волині з вулиці «свиснули» нові бордюри. ФОТО
На Волині з вулиці «свиснули» нові бордюри. ФОТО

Всіх, кому відома будь-яка інформація щодо крадіжки бордюр, просять повідомити поліцію або Любешівську селищну раду.

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Теги: Волинь, Любешів, крадіжка, поліція
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