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Волинські поліцейські зловили п`яного водія з Рівненщини

Волинські поліцейські зловили п`яного водія з Рівненщини
На Волині правоохоронці затримали водія, який керував автівкою у нетверезому стані.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Любешівського відділення поліції ГУНП У Волинській області.

Як повідомляють поліцейські, на лінію 102 надійшло відразу два повідомлення від небайдужих громадян про нетверезого водія.

Люди повідомили, що на дорозі сполученням Судче-Березна Воля водій легковика на іноземній реєстрації створює аварійну обстановку та перешкоджає дорожньому руху.

Патрульні затримали нетверезого водія автомобіля «Opel» на вказаній ділянці. Водій мав ознаки алкосп’яніння та пройшов огляд на стан сп’яніння у КНП «Любешівська ЦРЛ».

Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія легковика за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Розгляд справи по суті буде здійснено Зарічненським районним судом, за місцем проживання правопорушника.

Як відомо, Зарічненський район Рівненської області межує з Любешівським районом Волинської області.

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Теги: Волинь, поліція, алкоголь
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