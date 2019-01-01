Що рекламували волинські ЗМІ на початку ХХ століття

В 20-х минулого століття волинські засоби масової інформації активно рекламували країни Південної Америки.Волинянам обіцяли, що вони зможуть змінити своє життя на краще, швидко адаптуватись і заробляти шалені гроші. Омріяна, далека та екзотична Південна Америка манила багатьох, - пише Район.in.ua.Подорож на комфортабельному кораблі, сприятливий клімат, неосяжні землі, благодатна земля, океан, екзотичний рослинний та тваринний світ – те, що манило волинян за океан.Допомогу в реалізації мрії – еміграції до Південної Америки – надавало Пароплавне Товариство.На Волині офіси цього товариства були в Луцьку та Ковелі. В Луцьку на вулиці Ягеллонській, 29, а в Ковелі на вулиці Колєйовій, 35. Також білети до південного континенту можна було придбати в Тернополі та Львові.Тоді волинянам активно рекламували три країни: Аргентину, Бразилію та Уругвай.Для того, щоб здійснити свою мрію треба було для початку отримати еміграційний паспорт, а до того передувала процедура різних дозволів, довідок. Ну, як без оплати? Завдаток тоді становив – 5 доларів для початку, ну а далі вже сума визначалася в індивідуальному порядку.Умови еміграції були не рівні для всіх. Якщо ви жінка, якій не виповнилось 25 років, то можете подорожувати лише в супроводі ближчих родичів, або маючи виклик від родини, яка вже емігрувала до Америки. Обов’язковим був огляд лікаря від Пароплавного Товариства.Подорож до Південної Америки відбувалась на комфортабельному судні «Cosulich Line» (Козуліч Лайн). На знайдених фото можна побачити, яким було судно зовні і яким був інтер’єр.У Волинському державному архіві знаходяться цікаві та інформативні документи міжвоєнного часу, які розповідають про те, хто і коли з Волині емігрував. Мова йде про «Виписки із реєстрів про видачу закордонних паспортів». Саме в них окрім імен та прізвищ, можна прочитати куди і для чого їхали 90 років тому волиняни. В основному це звичайно пошук роботи.Серед країн найбільшою популярністю користувались Аргентина, Німеччина, Англія, Бельгія, Палестина, Франція, Фінляндія, Португалія, США, Канада, Литва, Румунія.Дані документи є важливим джерелом для пошуку інформації про предків, які свого часу поїхали за кордон і пропали безвісти, або з ними втратився зв’язок, адже там можна прочитати назву країни, звідки треба починати пошук.Тетяна Яцечко-Блаженко