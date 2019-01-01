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Жорстоко побили колишнього тренера Кличка та Усика

Жорстоко побили колишнього тренера Кличка та Усика
Екснаставник Володимира Кличка і Олександра Усика 68-річний Алі Башир серйозно постраждав під час інциденту перед вечором боксу у Флінті (штат Мічиган, США).

У головній події змагань повинен був відбутися бій за вакантні титули чемпіонки світу за версіями WBC/WBO між американкою Кларіссою Шилдс (9-0, 2 KO) і Іваною Хабазін (20-3, 7 КО) з Хорватії, яку тренує знаменитий американець, - повідомляє Спорт24.

Під час зважування Башир зчепився з чоловіком, імовірно з команди Шилдс. На відео немає моменту нападу, але очевидці стверджують, що удар був нанесений несподівано.

Особа нападника поки не встановлена. У Башира переломи лицьових кісток, його доставили в лікарню, у неділю, 6 жовтня, він перенесе операцію. Бій Хабазін і Шилдс скасований.

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Теги: бокс, Алі Башир
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