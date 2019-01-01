У селі під Луцьком дозволили збудувати висотку





Додаток до містобудівних умов та обмежень для проектування нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на вулиці Максима Кривоноса в селі Липини Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури управління регіонального розвитку Луцької РДА, – повідомляють



Так, на підставі заяви ТзОВ «Липинський» від 19 вересня про внесення змін до містобудівних умов та обмежень, що були видані 7 серпня, у новій редакції виклали пункт щодо гранично допустимої висотності будинку, збільшивши її з 26 до 36 метрів.



Нагадаємо, багатоповерхівку будують ділянці, що використовується для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Вид використання ділянки відповідає детальному плану села Липини, затвердженому рішенням Липинської сільради від 17 травня 2018 року.



Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки встановили на рівні 35%. Гранично допустимі показники щільності населення мікрорайону – 150-450 осіб на гектар. Серед планувальних обмежень – санітарно-захисна зона автозаправного комплексу – 50 метрів, санітарно-захисна зоні від ТП 507 та котельні – 15 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збільшення гранично допустимої висотності новобудови з 26 до 36 метрів погодили у Луцькій райдержадміністрації.Додаток до містобудівних умов та обмежень для проектування нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на вулиці Максима Кривоноса в селі Липини Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури управління регіонального розвитку Луцької РДА, – повідомляють "Волинські новини" Так, на підставі заяви ТзОВ «Липинський» від 19 вересня про внесення змін до містобудівних умов та обмежень, що були видані 7 серпня, у новій редакції виклали пункт щодо гранично допустимої висотності будинку, збільшивши її з 26 до 36 метрів.Нагадаємо, багатоповерхівку будують ділянці, що використовується для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Вид використання ділянки відповідає детальному плану села Липини, затвердженому рішенням Липинської сільради від 17 травня 2018 року.Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки встановили на рівні 35%. Гранично допустимі показники щільності населення мікрорайону – 150-450 осіб на гектар. Серед планувальних обмежень – санітарно-захисна зона автозаправного комплексу – 50 метрів, санітарно-захисна зоні від ТП 507 та котельні – 15 метрів.

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