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Артилерійська батарея волинської бригади – найкраща в ЗСУ. ФОТО

Артилерійська батарея волинської бригади – найкраща в ЗСУ. ФОТО
Завершилися змагання на кращу артилерійську батарею 2С1 Сухопутних військ Збройних Сил України.

Беззаперечними переможцями в ньому стали артилеристи нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади, - повідомляє пресслужба бригади.

"У важкій та безкомпромісній боротьбі наші «боги війни» вкотре довели, що МИ МОЖЕМО ВСЕ, ВСЮДИ, ЗАВЖДИ!

Додатково під час проведення конкурсу було визначено 7 кращих фахівців, серед яких - 5 наших побратимів-артилеристів: кращий командир батареї, кращий командир взводу управління, краща обслуга, кращий обчислювач та кращий командир відділення розвідки-топогеодезист.

Шановні побратими! Від щирого серця вітаємо з перемогою! Надзвичайно пишаємося і захоплюємося вами! Хоча завжди знали: НАШІ – НАЙКРАЩІ! Разом із вами – все буде Україна! І ПЕРЕМОГА – за нами!", - йдеться в повідомленні.

Артилерійська батарея волинської бригади – найкраща в ЗСУ. ФОТО
Артилерійська батарея волинської бригади – найкраща в ЗСУ. ФОТО
Артилерійська батарея волинської бригади – найкраща в ЗСУ. ФОТО
Артилерійська батарея волинської бригади – найкраща в ЗСУ. ФОТО

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Теги: волинська бригада, артилеристи, батарея, ЗСУ
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