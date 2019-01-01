Артилерійська батарея волинської бригади – найкраща в ЗСУ. ФОТО





Беззаперечними переможцями в ньому стали артилеристи нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади, - повідомляє



"У важкій та безкомпромісній боротьбі наші «боги війни» вкотре довели, що МИ МОЖЕМО ВСЕ, ВСЮДИ, ЗАВЖДИ!



Додатково під час проведення конкурсу було визначено 7 кращих фахівців, серед яких - 5 наших побратимів-артилеристів: кращий командир батареї, кращий командир взводу управління, краща обслуга, кращий обчислювач та кращий командир відділення розвідки-топогеодезист.



Шановні побратими! Від щирого серця вітаємо з перемогою! Надзвичайно пишаємося і захоплюємося вами! Хоча завжди знали: НАШІ – НАЙКРАЩІ! Разом із вами – все буде Україна! І ПЕРЕМОГА – за нами!", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершилися змагання на кращу артилерійську батарею 2С1 Сухопутних військ Збройних Сил України.Беззаперечними переможцями в ньому стали артилеристи нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади, - повідомляє пресслужба бригади."У важкій та безкомпромісній боротьбі наші «боги війни» вкотре довели, що МИ МОЖЕМО ВСЕ, ВСЮДИ, ЗАВЖДИ!Додатково під час проведення конкурсу було визначено 7 кращих фахівців, серед яких - 5 наших побратимів-артилеристів: кращий командир батареї, кращий командир взводу управління, краща обслуга, кращий обчислювач та кращий командир відділення розвідки-топогеодезист.Шановні побратими! Від щирого серця вітаємо з перемогою! Надзвичайно пишаємося і захоплюємося вами! Хоча завжди знали: НАШІ – НАЙКРАЩІ! Разом із вами – все буде Україна! І ПЕРЕМОГА – за нами!", - йдеться в повідомленні.

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