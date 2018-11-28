У районі на Волині оголосили День жалоби за загиблим в ООС військовим
Сьогодні, 22:46
Згідно з розпорядженням голови Старовижівської райдержадміністрації, у районі 6 жовтня 2019 року оголошено Днем жалоби для гідного вшанування пам’яті бійця Юрія Тишика, який загинув у зоні проведення операції Об’єднаних Сил у Луганській області від кулі снайпера.
Про це інформують на сайті громади.
В знак скорботи за загиблим на адміністративних будівлях органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ району будуть приспущені державні прапори з траурною стрічкою та скасовано проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань.
Загиблий — військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.
3 жовтня військовий стояв на блокпості, де в нього влучив снайпер.
Юрію було всього 28 років.
Він віддав своє життя за те, у що вірив - за Україну, за волю і честь українського народу.
Панахида за загиблим бійцем відбудеться 6 жовтня о 13.00 год. у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Мизове
Керівництво, колектив районної державної адміністрації висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.
Вічна пам`ять і слава Герою!
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Про це інформують на сайті громади.
В знак скорботи за загиблим на адміністративних будівлях органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ району будуть приспущені державні прапори з траурною стрічкою та скасовано проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань.
Загиблий — військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.
3 жовтня військовий стояв на блокпості, де в нього влучив снайпер.
Юрію було всього 28 років.
Він віддав своє життя за те, у що вірив - за Україну, за волю і честь українського народу.
Панахида за загиблим бійцем відбудеться 6 жовтня о 13.00 год. у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Мизове
Керівництво, колектив районної державної адміністрації висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.
Вічна пам`ять і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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