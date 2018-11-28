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У районі на Волині оголосили День жалоби за загиблим в ООС військовим

У районі на Волині оголосили День жалоби за загиблим в ООС військовим
Згідно з розпорядженням голови Старовижівської райдержадміністрації, у районі 6 жовтня 2019 року оголошено Днем жалоби для гідного вшанування пам’яті бійця Юрія Тишика, який загинув у зоні проведення операції Об’єднаних Сил у Луганській області від кулі снайпера.

Про це інформують на сайті громади.

В знак скорботи за загиблим на адміністративних будівлях органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ району будуть приспущені державні прапори з траурною стрічкою та скасовано проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань.

Загиблий — військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.

3 жовтня військовий стояв на блокпості, де в нього влучив снайпер.

Юрію було всього 28 років.

Він віддав своє життя за те, у що вірив - за Україну, за волю і честь українського народу.

Панахида за загиблим бійцем відбудеться 6 жовтня о 13.00 год. у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Мизове

Керівництво, колектив районної державної адміністрації висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна пам`ять і слава Герою!

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Теги: Юрій Тишик, Старовижівська ОТГ, День жалоби
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