У районі на Волині оголосили День жалоби за загиблим в ООС військовим

Юрія Тишика, який



Про це інформують на



В знак скорботи за загиблим на адміністративних будівлях органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ району будуть приспущені державні прапори з траурною стрічкою та скасовано проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань.



Загиблий — військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.



3 жовтня військовий стояв на блокпості, де в нього влучив снайпер.



Юрію було всього 28 років.



Він віддав своє життя за те, у що вірив - за Україну, за волю і честь українського народу.



Панахида за загиблим бійцем відбудеться 6 жовтня о 13.00 год. у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Мизове



Керівництво, колектив районної державної адміністрації висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.



Вічна пам`ять і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з розпорядженням голови Старовижівської райдержадміністрації, у районі 6 жовтня 2019 року оголошено Днем жалоби для гідного вшанування пам’яті бійця, який загинув у зоні проведення операції Об’єднаних Сил у Луганській області від кулі снайпера Про це інформують на сайті громади.В знак скорботи за загиблим на адміністративних будівлях органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ району будуть приспущені державні прапори з траурною стрічкою та скасовано проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань.Загиблий — військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.3 жовтня військовий стояв на блокпості, де в нього влучив снайпер.Юрію було всього 28 років.Він віддав своє життя за те, у що вірив - за Україну, за волю і честь українського народу.Панахида за загиблим бійцем відбудеться 6 жовтня о 13.00 год. у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. МизовеКерівництво, колектив районної державної адміністрації висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.Вічна пам`ять і слава Герою!

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