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На Волині знайшли чоловіка з Хмельниччини, який не орієнтувався у місцевості

На Волині знайшли чоловіка з Хмельниччини, який не орієнтувався у місцевості
Сьогодні, 5 жовтня, до Камінь- Каширського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Нуйно Камінь-Каширського району ходить підозрілий чоловік, який не орієнтується в місцевості. На запитання, хто він, пояснює, що чекає потяга.

Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції у facebook.

Виїхавши на місце події правоохоронці встановили особу згаданого вище громадянина. Ним виявився 31-річний житель м. Кам'янця-Подільського, котрий не міг нічого пояснити.

Чоловікові надали поліцейське піклування та доставили його до будинку пристарілих. Там він буде чекати своїх родичів, яких правоохоронці розшукали та сповістили про місцезнаходження чоловіка.

Зауважимо, що щоденно до поліції звертаються люди, яким потрібна різного роду допомога. Попри свої основні обов'язки поліцейські всіляко намагаються допомогти усім, хто цього потребує.

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Теги: поліція, Нуйно, чоловік, не орієнтувався в місцевості, Кам'янець Подільський, допомога, поліцейське піклування
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