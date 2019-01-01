На Волині знайшли чоловіка з Хмельниччини, який не орієнтувався у місцевості





Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції у



Виїхавши на місце події правоохоронці встановили особу згаданого вище громадянина. Ним виявився 31-річний житель м. Кам'янця-Подільського, котрий не міг нічого пояснити.



Чоловікові надали поліцейське піклування та доставили його до будинку пристарілих. Там він буде чекати своїх родичів, яких правоохоронці розшукали та сповістили про місцезнаходження чоловіка.



Зауважимо, що щоденно до поліції звертаються люди, яким потрібна різного роду допомога. Попри свої основні обов'язки поліцейські всіляко намагаються допомогти усім, хто цього потребує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 жовтня, до Камінь- Каширського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Нуйно Камінь-Каширського району ходить підозрілий чоловік, який не орієнтується в місцевості. На запитання, хто він, пояснює, що чекає потяга.Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції у facebook Виїхавши на місце події правоохоронці встановили особу згаданого вище громадянина. Ним виявився 31-річний житель м. Кам'янця-Подільського, котрий не міг нічого пояснити.Чоловікові надали поліцейське піклування та доставили його до будинку пристарілих. Там він буде чекати своїх родичів, яких правоохоронці розшукали та сповістили про місцезнаходження чоловіка.Зауважимо, що щоденно до поліції звертаються люди, яким потрібна різного роду допомога. Попри свої основні обов'язки поліцейські всіляко намагаються допомогти усім, хто цього потребує.

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