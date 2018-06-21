Вода тече навіть з унітазів: у Дніпрі добу не вщухає злива, яка затопила місто. ВІДЕО





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Місцеві жителі діляться у соціальних мережах фото і відео негоди, а також наслідками сильних опадів.



Вулиці та дороги так сильно затопило дощем, що проїхати ними практично неможливо. Маршрутки буквально пливуть містом.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Дніпрі розпочалася сильна злива з грозою. Через добу погода не покращилася.Про це пишуть Факти Місцеві жителі діляться у соціальних мережах фото і відео негоди, а також наслідками сильних опадів.Вулиці та дороги так сильно затопило дощем, що проїхати ними практично неможливо. Маршрутки буквально пливуть містом.

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