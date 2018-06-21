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Вода тече навіть з унітазів: у Дніпрі добу не вщухає злива, яка затопила місто. ВІДЕО

Вода тече навіть з унітазів: у Дніпрі добу не вщухає злива, яка затопила місто. ВІДЕО
У п’ятницю у Дніпрі розпочалася сильна злива з грозою. Через добу погода не покращилася.

Про це пишуть Факти.

Місцеві жителі діляться у соціальних мережах фото і відео негоди, а також наслідками сильних опадів.

Вулиці та дороги так сильно затопило дощем, що проїхати ними практично неможливо. Маршрутки буквально пливуть містом.






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Теги: Дніпро, злива, вода, унітаз, під'їзд, затопило
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