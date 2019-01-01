В квартирі підірвались чоловік і жінка. ФОТО
Сьогодні, 03:32
Вибух пролунав у багатоквартирному будинку. Смертельні травми отримали чоловік та жінка.
На місці працювали поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Причина вибуху встановлюється. Про це інформують на сайті поліції Донеччини.
Трагедія сталася близько 15.20. Повідомлення про подію надійшло до поліції від місцевих жителів.
У квартирі, де стався вибух, виявлено двох загиблих – чоловіка та жінки.
На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та інші екстрені служби.
Наразі встановлюють причини вибуху та обставини загибелі людей.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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На місці працювали поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Причина вибуху встановлюється. Про це інформують на сайті поліції Донеччини.
Трагедія сталася близько 15.20. Повідомлення про подію надійшло до поліції від місцевих жителів.
У квартирі, де стався вибух, виявлено двох загиблих – чоловіка та жінки.
На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та інші екстрені служби.
Наразі встановлюють причини вибуху та обставини загибелі людей.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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