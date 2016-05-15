Волинських школярів до ЗНО готуватимуть у музеї





Про це повідомляють на сторінці музею у



Відвідуючи заняття раз в тиждень, ви зможете:



- повторити всю історію від найдавніших часів до сучасності;

- послухати та поспілкуватися з науковими працівниками музею, котрі зможуть кваліфіковано відповісти на всі ваші питання;

- побачити речі, що були сучасниками подій про, які ти будеш чути інформацію.



Вартіть заняття 30 грн. в тиждень.



Адреса: Волинський краєзнавчий музей (Шопена, 20).



Початок занять: 9 жовтня, о 16:00.

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