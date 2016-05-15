Волинських школярів до ЗНО готуватимуть у музеї
Сьогодні, 08:27
Волинський краєзнавчий музей впроваджує проект «Готуємось до ЗНО з історії разом з музеєм».
Про це повідомляють на сторінці музею у Facebook.
Відвідуючи заняття раз в тиждень, ви зможете:
- повторити всю історію від найдавніших часів до сучасності;
- послухати та поспілкуватися з науковими працівниками музею, котрі зможуть кваліфіковано відповісти на всі ваші питання;
- побачити речі, що були сучасниками подій про, які ти будеш чути інформацію.
Вартіть заняття 30 грн. в тиждень.
Адреса: Волинський краєзнавчий музей (Шопена, 20).
Початок занять: 9 жовтня, о 16:00.
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Про це повідомляють на сторінці музею у Facebook.
Відвідуючи заняття раз в тиждень, ви зможете:
- повторити всю історію від найдавніших часів до сучасності;
- послухати та поспілкуватися з науковими працівниками музею, котрі зможуть кваліфіковано відповісти на всі ваші питання;
- побачити речі, що були сучасниками подій про, які ти будеш чути інформацію.
Вартіть заняття 30 грн. в тиждень.
Адреса: Волинський краєзнавчий музей (Шопена, 20).
Початок занять: 9 жовтня, о 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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