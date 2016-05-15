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Волинських школярів до ЗНО готуватимуть у музеї

Волинських школярів до ЗНО готуватимуть у музеї
Волинський краєзнавчий музей впроваджує проект «Готуємось до ЗНО з історії разом з музеєм».

Про це повідомляють на сторінці музею у Facebook.

Відвідуючи заняття раз в тиждень, ви зможете:

- повторити всю історію від найдавніших часів до сучасності;
- послухати та поспілкуватися з науковими працівниками музею, котрі зможуть кваліфіковано відповісти на всі ваші питання;
- побачити речі, що були сучасниками подій про, які ти будеш чути інформацію.

Вартіть заняття 30 грн. в тиждень.

Адреса: Волинський краєзнавчий музей (Шопена, 20).

Початок занять: 9 жовтня, о 16:00.

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Теги: ЗНО, історія, підготовка, Волинський краєзнавчий музей
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