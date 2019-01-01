У Володимирі-Волинському копи разом з активістом проводили заміри ям. ВІДЕО

Тарас Сватко. Він виклав у мережу відео з назвою «Боротьба з ямковістю. Вулиця Сагайдачного», у якому можна спостерігати процес проведення замірів.



Про це ідеться у дописі активіста у фейсбуці, - пише



За словами Тараса Сватка, у березні 2019-го року він звернувся до заступника міського голови Ярослава Матвійчука щодо ямковості по вулиці Сагайдачного. Він пообіцяв, що ями буде заасфальтовано протягом двох місяців.



Першого квітня на сайті «Prozorro» було опубліковано звіт про укладений договір на поточний ремонт вулиці Сагайдачного між УЖКГіБ та КП «Полігон». Ціна договору складала 185 тисяч 274 грн.

Термін дії договору до 30-го квітня 2019-го року.





Проте, зазначає активіст у дописі, у вересні цього року виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради в своєму листі зазначив, що договір з підрядником розірвано, а кошти перенаправлено на інші об’єкти.



“Менше року тому по вулиці Сагайдачного вже проводився ямковий ремонт, проте, він не пережив і кількох місяців. В будь-якому випадку, аварійність цієї вулиці зафіксовано, припис направлено балансоутримувачу цієї дороги (швидше за все це КП “Полігон”). Тепер балансоутримувач має 7 днів на усунення усіх недоліків, інакше по 1000 грн. штрафу особисто отримуватиме керівник підприємства“, – йдеться у дописі Тараса Сватка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ініціював проведення замірів ям на вулиці Сагайдачного разом з поліцією активіст. Він виклав у мережу відео з назвою «Боротьба з ямковістю. Вулиця Сагайдачного», у якому можна спостерігати процес проведення замірів.Про це ідеться у дописі активіста у фейсбуці, - пише Буг За словами Тараса Сватка, у березні 2019-го року він звернувся до заступника міського головищодо ямковості по вулиці Сагайдачного. Він пообіцяв, що ями буде заасфальтовано протягом двох місяців.Першого квітня на сайті «Prozorro» було опубліковано звіт про укладений договір на поточний ремонт вулиці Сагайдачного між УЖКГіБ та КП «Полігон». Ціна договору складала 185 тисяч 274 грн.Термін дії договору до 30-го квітня 2019-го року.Проте, зазначає активіст у дописі, у вересні цього року виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради в своєму листі зазначив, що договір з підрядником розірвано, а кошти перенаправлено на інші об’єкти.“Менше року тому по вулиці Сагайдачного вже проводився ямковий ремонт, проте, він не пережив і кількох місяців. В будь-якому випадку, аварійність цієї вулиці зафіксовано, припис направлено балансоутримувачу цієї дороги (швидше за все це КП “Полігон”). Тепер балансоутримувач має 7 днів на усунення усіх недоліків, інакше по 1000 грн. штрафу особисто отримуватиме керівник підприємства“, – йдеться у дописі Тараса Сватка.

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