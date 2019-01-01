6 жовтня – яке свято і що обов'язково потрібно зробити в цей день





В Україні святкують День вчителя, у Свазіленді – День незалежності, в Чилі – День національної єдності, а в Пакистані відзначають День оборони, – пише



Яке свято 6 жовтня і що потрібно робити в цей день



6 жовтня за народним календарем – день Іраїда. В цей час починали топити печі. Вважалося, що саме сьогодні потрібно протопити будинок, утеплити його, або вирушати на заготівлю дров. Люди були переконані, що це допоможе зберегти будинок в теплі протягом зими.

Також існував звичай в цей день передбачати свою долю. Люди йшли до злиття двох річок, набирали там два глечика води порівну. Якщо вода першою випарується з глечика, набраного з довшої і глибокої ріки, то людські проблеми збережуться протягом року. Таких людей на селі називали бідолахами і намагалися триматися від них подалі, щоб не накликати біду на себе.



У неділю, 6 жовтня, також відзначається важливе свято для всіх віруючих християн – зачаття святого пророка Івана Предтечі, якого також називають Хрестителя Господнім.



Відомого, що свято Іван Хреститель народився у сім'ї священика Захарії та його дружини Єлизавети. До старості вони дожили бездітними, поки одного разу під час богослужіння до Захарії не з'явився архангел Гавриїл і не повідомив, що той скоро стане батьком. Священик засумнівався у диві та онімів, поки не народився малюк, якого назвали Іван.



Відомо, що Іван Хреститель народився за шість місяців до Ісуса Христа. Їх пов'язують родинні зв'язки.



Як тільки святий народився, Захарія знову зміг говорити і оголосив пророцтво про майбутнє свого сина і про прихід Месії. Іван Предтеча – одна з найвідоміших проповідників християнської віри, якому довірили дуже важливу місії - хрестити Ісуса Христа.



Вважається, що зачаття Іоанна Предтечі – це день, коли можна зрозуміти, яка доля на тебе чекає надалі. Наші предки у цей день молилися святому і просили його здоров'я дітям. Безплідні пари молилися про майбутню дитину.



Прикмети на 6 жовтня



Багато горіхів – зима буде лютою.

Високі бур'яни обіцяли сніжну зиму.

Якщо 6 жовтня добре чути крик гусей, то скоро вдарять морози.



6 жовтня: найважливіші і найцікавіші події в Україні та світі



1701 – Києво-Могилянська колегія отримала статус академії.

1768 – почалася російсько-турецька війна, що завершилася 1774 підписанням Кючук-Кайнарджийського миру, в результаті якого Російська імперія отримала вільний вихід до Чорного моря.

1829 – перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паротяг «Ракета», побудований англійським винахідником Дж. Стефенсоном.

1911 – між Японією і Каліфорнією здійснено сеанс трансатлантичного радіозв'язку.

1917 – відбувся I Всеукраїнський з'їзд товариств «Просвіта».

1927 – в Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму.

1948 – в Ашхабаді стався один з найпотужніших землетрусів у світі, що викликало великі людські жертви. Тепер в Туркменістані в цей день відзначається День поминання.

1975 – київське «Динамо» виграло Суперкубок УЄФА у клубу «Баварія» (Мюнхен) у другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Хто народився 6 жовтня

1459 – німецький географ, винахідник глобуса Мартін Бехайм.

1732 – англійський астроном Невіль Маскелін, який вперше виміряв відстань від Землі до Сонця.

1940 – російський актор Віктор Павлов.

1835 – львівський скульптор Леонард Марконі.

1881 – український драматург Іван Кочерга.

1914 – норвезький етнограф і письменник Тур Хейєрдал.

1931 – американський астрофізик, Нобелівський лауреат Ріккардо Джакконі.

1971 – український фехтувальник, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 жовтня – 249-й день року за григоріанським календарем. До закінчення року залишилося 116 днів. Іменинники – Арсеній (Арсен), Євтихій, Георгій (Юрій, Єгор), Петро.В Україні святкують День вчителя, у Свазіленді – День незалежності, в Чилі – День національної єдності, а в Пакистані відзначають День оборони, – пише «Сьогодні» 6 жовтня за народним календарем – день Іраїда. В цей час починали топити печі. Вважалося, що саме сьогодні потрібно протопити будинок, утеплити його, або вирушати на заготівлю дров. Люди були переконані, що це допоможе зберегти будинок в теплі протягом зими.Також існував звичай в цей день передбачати свою долю. Люди йшли до злиття двох річок, набирали там два глечика води порівну. Якщо вода першою випарується з глечика, набраного з довшої і глибокої ріки, то людські проблеми збережуться протягом року. Таких людей на селі називали бідолахами і намагалися триматися від них подалі, щоб не накликати біду на себе.У неділю, 6 жовтня, також відзначається важливе свято для всіх віруючих християн –, якого також називають Хрестителя Господнім.Відомого, що свято Іван Хреститель народився у сім'ї священика Захарії та його дружини Єлизавети. До старості вони дожили бездітними, поки одного разу під час богослужіння до Захарії не з'явився архангел Гавриїл і не повідомив, що той скоро стане батьком. Священик засумнівався у диві та онімів, поки не народився малюк, якого назвали Іван.Відомо, що Іван Хреститель народився за шість місяців до Ісуса Христа. Їх пов'язують родинні зв'язки.Як тільки святий народився, Захарія знову зміг говорити і оголосив пророцтво про майбутнє свого сина і про прихід Месії. Іван Предтеча – одна з найвідоміших проповідників християнської віри, якому довірили дуже важливу місії - хрестити Ісуса Христа.Вважається, що зачаття Іоанна Предтечі – це день, коли можна зрозуміти, яка доля на тебе чекає надалі. Наші предки у цей день молилися святому і просили його здоров'я дітям. Безплідні пари молилися про майбутню дитину.Багато горіхів – зима буде лютою.Високі бур'яни обіцяли сніжну зиму.Якщо 6 жовтня добре чути крик гусей, то скоро вдарять морози.1701 – Києво-Могилянська колегія отримала статус академії.1768 – почалася російсько-турецька війна, що завершилася 1774 підписанням Кючук-Кайнарджийського миру, в результаті якого Російська імперія отримала вільний вихід до Чорного моря.1829 – перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паротяг «Ракета», побудований англійським винахідником Дж. Стефенсоном.1911 – між Японією і Каліфорнією здійснено сеанс трансатлантичного радіозв'язку.1917 – відбувся I Всеукраїнський з'їзд товариств «Просвіта».1927 – в Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму.1948 – в Ашхабаді стався один з найпотужніших землетрусів у світі, що викликало великі людські жертви. Тепер в Туркменістані в цей день відзначається День поминання.1975 – київське «Динамо» виграло Суперкубок УЄФА у клубу «Баварія» (Мюнхен) у другому матчі 2:0 (перший 1:0).Хто народився 6 жовтня1459 – німецький географ, винахідник глобуса Мартін Бехайм.1732 – англійський астроном Невіль Маскелін, який вперше виміряв відстань від Землі до Сонця.1940 – російський актор Віктор Павлов.1835 – львівський скульптор Леонард Марконі.1881 – український драматург Іван Кочерга.1914 – норвезький етнограф і письменник Тур Хейєрдал.1931 – американський астрофізик, Нобелівський лауреат Ріккардо Джакконі.1971 – український фехтувальник, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію